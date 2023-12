Nico Rosberg: "O documentário da Netflix foi um desastre para mim"

O fornecedor de serviços de streaming Netflix está a exibir o documentário de Fórmula 1 "Drive to Survive" desde 2019. Nico Rosberg, campeão de Fórmula 1 de 2016, diz: "Felizmente, este programa não existia no meu tempo".

Nico Rosberg, de Wiesbaden, retirou-se no final de 2016, depois de ter atingido o seu objetivo final como Campeão do Mundo de Fórmula 1 com a Mercedes. Venceu Lewis Hamilton numa época muito emocionante.

Dois anos mais tarde, os cineastas do portal de streaming Netflix começaram a filmar a Fórmula 1, e a primeira temporada da série documental de F1 "Drive to Survive" foi lançada online a 8 de março de 2019. A série gerou um novo boom da Fórmula 1 em todo o mundo, com a categoria rainha a ganhar um número particularmente significativo de fãs nos EUA.

Rosberg, agora com 38 anos, nunca perdeu o contacto com a Fórmula 1. Aparece regularmente nas câmaras para os nossos colegas da Sky para analisar os eventos da Fórmula 1. Numa entrevista ao portal financeiro londrino City A.M., o alemão foi questionado sobre como teria sido para ele na altura, se o documentário da Netflix estivesse disponível em 2016.

Nico diz: "Drive to Survive teria sido um desastre para mim, felizmente este programa não existia no meu tempo. Porque todo o entusiasmo teria afetado a minha concentração na luta pelo campeonato do mundo".



Mas Rosberg não é um opositor do Drive to Survive, muito pelo contrário. "O que a Fórmula 1 faz tão bem com a Netflix - é basicamente um reality show de TV ambientado na Fórmula 1. Eles têm muita sorte por algumas pessoas, como o chefe de equipa da Haas, Günther Steiner, serem completamente eles próprios. Mesmo que isso acarrete alguns riscos".



"A Fórmula 1 tem feito grandes progressos em termos do seu trabalho nas redes sociais. A Netflix fez um trabalho fenomenal, mas o boom também se deve a uma nova geração de fãs que vêem e apreciam o desporto de forma diferente."