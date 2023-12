James Allison (Mercedes): "Russell es como Hamilton"

Ninguna victoria en GP para Mercedes en la temporada 2023 de Grandes Premios, la primera vez en doce años que la marca de la estrella de tres puntas se queda sin ganar en la categoría reina. Desde que comenzó la era de los nuevos monoplazas alados en la Fórmula 1, Mercedes solo ha ganado una vez en 44 Grandes Premios, con George Russell en otoño de 2022 en Brasil.

A James Allison, jefe de ingeniería del equipo Mercedes-Benz de Fórmula 1, le preguntaron en el análisis de la temporada de Sky si sus pilotos Lewis Hamilton y George Russell podrían competir con Max Verstappen.

El inglés, de 55 años, respondió: "Lewis y George necesitan que les demos el coche adecuado para hacerlo. Lewis Hamilton ha demostrado siete veces que puede ser campeón del mundo. Y es el que más puntos ha conseguido de todos los rivales de Red Bull Racing".

"Hay que reconocer que George ha cometido algunos errores este año. Pero al mismo tiempo, hemos visto algunas carreras realmente impresionantes de él. Creo que ha aprendido mucho en su segundo año con nosotros".



"En definitiva, Russell, como Hamilton, es absolutamente capaz de convertirse en campeón del mundo de Fórmula 1, siempre que tengan el coche adecuado. Estoy seguro de que con un coche rápido, ambos pueden tener algo que decir en el título".



Mercedes obtuvo el segundo puesto en la Copa de Constructores en 2023, por detrás de Red Bull Racing y por delante de Ferrari. James Allison dice: "Incluso durante las pruebas de invierno, quedó claro que no estábamos ni cerca de donde nos hubiera gustado estar. No fue divertido para nadie aquí. Hay que tragarse este trago amargo de alguna manera y sacar lo mejor de la situación".



"Mejoramos a lo largo de la temporada, pero la conclusión es que no podíamos hacer nada mejor que este segundo puesto. Cuando pienso en dónde estábamos en invierno, podemos estar satisfechos con esta actuación. Queríamos mejorar a lo largo del año y aprender todo lo posible con vistas a 2024. Eso es lo que hemos hecho".