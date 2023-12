James Allison (Mercedes) : "Russell est comme Hamilton

Pas de victoire en GP pour Mercedes lors de la saison 2023 des Grands Prix, ce qui signifie que la marque à l'étoile n'a pas remporté de victoire dans la catégorie reine pour la première fois depuis douze ans. Depuis que la nouvelle ère des voitures à ailes a commencé en Formule 1, Mercedes n'a pu gagner qu'une seule fois en 44 Grands Prix, avec George Russell à l'automne 2022 au Brésil.

James Allison, directeur technique de l'écurie de Formule 1 Mercedes-Benz, s'est vu demander par Sky, lors de la rétrospective de la saison, si ses pilotes Lewis Hamilton et George Russell pouvaient rivaliser avec Max Verstappen.

L'Anglais de 55 ans répond : "Lewis et George ont besoin de nous pour leur donner la bonne voiture. Lewis Hamilton a prouvé à sept reprises qu'il pouvait être champion du monde. Et de tous les adversaires de Red Bull Racing, c'est lui qui a marqué le plus de points".

"George a fait quelques erreurs cette année, je le reconnais. Mais en même temps, nous avons assisté à des courses extrêmement impressionnantes de sa part. Je suppose qu'il a beaucoup appris au cours de sa deuxième année chez nous".



"Tout bien considéré, Russell, comme Hamilton, est absolument capable de devenir champion du monde de Formule 1 - toujours à condition qu'ils aient la voiture adéquate. Je suis sûr qu'avec une voiture rapide, les deux peuvent avoir leur mot à dire pour le titre".



En 2023, Mercedes a conquis la deuxième place de la Coupe des constructeurs, derrière Red Bull Racing, mais devant Ferrari. James Allison déclare : "Dès les essais hivernaux, il est apparu clairement que nous étions loin d'être là où nous aurions voulu être. Ce n'était drôle pour personne ici. Vous devez en quelque sorte avaler cette pilule amère et tirer le meilleur parti de la situation".



"Nous avons progressé au cours de la saison et, en fin de compte, nous n'avons pas pu faire mieux que cette deuxième place finale. Quand je pense où nous étions en hiver, nous pouvons être satisfaits de cette performance. Nous voulions progresser au cours de l'année et apprendre le plus possible en vue de 2024. C'est ce que nous avons fait".