James Allison (Mercedes): "Russell è come Hamilton".

Nessuna vittoria nei GP per la Mercedes nella stagione 2023, la prima volta in dodici anni che il marchio con la stella a tre punte è rimasto senza vittorie nella classe regina. Dall'inizio dell'era delle nuove wing car in Formula 1, la Mercedes ha vinto solo una volta in 44 Gran Premi, con George Russell nell'autunno del 2022 in Brasile.

A James Allison, responsabile dell'ingegneria della scuderia Mercedes-Benz di Formula 1, è stato chiesto nel corso dell'analisi della stagione di Sky se i suoi piloti Lewis Hamilton e George Russell potessero competere con Max Verstappen.

Il 55enne inglese ha risposto: "Lewis e George hanno bisogno che noi diamo loro la macchina giusta per farlo. Lewis Hamilton ha dimostrato per sette volte di poter diventare campione del mondo. E ha ottenuto il maggior numero di punti di tutti gli avversari della Red Bull Racing".

"George ha commesso alcuni errori quest'anno, è vero. Ma allo stesso tempo, abbiamo assistito a gare davvero impressionanti da parte sua. Credo che abbia imparato molto in questo suo secondo anno con noi".



"Tutto sommato, Russell, come Hamilton, è assolutamente in grado di diventare campione del mondo di Formula 1, a patto che abbia la macchina giusta. Sono sicuro che con una vettura veloce, entrambi potranno dire la loro per il titolo".



La Mercedes ha conquistato il secondo posto nella Coppa Costruttori nel 2023, dietro alla Red Bull Racing e davanti alla Ferrari. James Allison ha dichiarato: "Già durante i test invernali era chiaro che non eravamo vicini a dove avremmo voluto essere. Non è stato divertente per nessuno. Bisogna ingoiare questa pillola amara in qualche modo e trarre il meglio dalla situazione".



"Siamo migliorati nel corso della stagione, ma il punto è che non potevamo fare meglio di questo secondo posto. Se penso a dove eravamo in inverno, possiamo essere soddisfatti di questa prestazione. Volevamo migliorare nel corso dell'anno e imparare il più possibile in vista del 2024. È quello che abbiamo fatto".