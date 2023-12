James Allison (Mercedes): "Russell é como Hamilton"

Nenhuma vitória de GP para a Mercedes na temporada de Grandes Prémios de 2023, a primeira vez em doze anos que a marca com a estrela de três pontas fica sem vitórias na categoria rainha. Desde que a nova era do carro-asa começou na Fórmula 1, a Mercedes só venceu uma vez em 44 Grandes Prémios - com George Russell no outono de 2022 no Brasil.

James Allison, chefe de engenharia da equipa de Fórmula 1 da Mercedes-Benz, foi questionado na análise da temporada da Sky se os seus pilotos Lewis Hamilton e George Russell poderiam competir com Max Verstappen.

O inglês de 55 anos respondeu: "Lewis e George precisam de nós para lhes dar o carro certo para o fazer. Lewis Hamilton já provou sete vezes que pode ser campeão do mundo. E marcou o maior número de pontos de todos os adversários da Red Bull Racing".

"George cometeu alguns erros este ano, é verdade. Mas, ao mesmo tempo, vimos algumas corridas realmente impressionantes dele. Penso que ele aprendeu muito no seu segundo ano connosco."



"Em suma, Russell, tal como Hamilton, é absolutamente capaz de se tornar campeão mundial de Fórmula 1 - desde que tenham o carro certo. Estou certo de que com um carro rápido, ambos podem ter uma palavra a dizer no título."



A Mercedes ficou em segundo lugar na Taça dos Construtores em 2023, atrás da Red Bull Racing e à frente da Ferrari. James Allison afirma: "Mesmo durante os testes de inverno, tornou-se claro que não estávamos nem perto de onde gostaríamos de estar. Não foi engraçado para ninguém aqui. Temos de engolir esta pílula amarga de alguma forma e tirar o melhor partido da situação."



"Melhorámos ao longo da época, mas o resultado final é que não podíamos fazer melhor do que este segundo lugar. Quando penso na posição em que estávamos no inverno, podemos estar satisfeitos com este desempenho. Queríamos melhorar ao longo do ano e aprender o máximo possível com vista a 2024. Foi o que fizemos."