Nico Rosberg : les adversaires les plus redoutables de Verstappen en 2024

Max Verstappen a dominé la saison GP 2023 comme rarement un pilote l'avait fait auparavant : le Néerlandais de 26 ans a mené plus des trois quarts des tours de course (1003, nouveau record), il a remporté 19 des 22 manches du championnat du monde, il est monté 21 fois sur le podium.

Nico Rosberg a lui aussi suivi la fabuleuse saison de la star de Red Bull Racing. Lors d'un entretien avec le portail financier londonien City A.M., le champion de Formule 1 2016 de Wiesbaden a été interrogé sur les adversaires les plus redoutables de Verstappen qu'il pressentait.

Rosberg, 23 fois vainqueur d'un GP, explique : "Pour moi, il est essentiel que nous ne parlions pas en premier lieu de la domination d'une écurie, mais de la domination d'un pilote. Il suffit de voir où Sergio Pérez a partiellement roulé dans la même voiture".

"J'espère que les gens apprécient et respectent la performance phénoménale de Max Verstappen cette année. C'est l'une des meilleures saisons de tous les temps pour un pilote de Formule 1. Pour moi, Max fait déjà partie des cinq meilleurs pilotes de la catégorie reine".



"En ce qui concerne 2024, mon souhait serait que d'autres équipes et pilotes parviennent à mettre un peu de chaleur à Red Bull Racing et à Max. Je vois à cet égard les pilotes Mercedes Lewis Hamilton et George Russell comme les candidats les plus chauds".



"Je crois aussi que McLaren est capable de faire quelque chose, si la tendance à la hausse se poursuit. Je vois Lando Norris, George Russell et Charles Lecerc comme de futurs champions du monde potentiels".