Nico Rosberg: gli avversari più difficili per Verstappen nel 2024

Max Verstappen ha dominato la stagione dei GP 2023 come mai prima d'ora: il 26enne olandese ha guidato più di tre quarti di tutti i giri di gara (1003, un nuovo record), ha vinto 19 delle 22 gare del campionato mondiale ed è salito sul podio 21 volte.

Anche Nico Rosberg ha seguito la leggendaria stagione della stella della Red Bull Racing. In un'intervista rilasciata al portale finanziario londinese City A.M., al campione di Formula 1 2016 di Wiesbaden è stato chiesto chi, secondo lui, sarebbe stato l'avversario più difficile per Verstappen.

Il 23 volte vincitore di un GP, Rosberg, spiega: "Per me è molto importante che qui non si parli principalmente del dominio di una scuderia, ma del dominio di un pilota. Basta vedere dove ha girato Sergio Pérez con la stessa macchina".

"Spero che la gente apprezzi e rispetti le prestazioni fenomenali che Max Verstappen ha dimostrato quest'anno. È stata una delle migliori stagioni di un pilota di Formula 1 di sempre. Per me, Max è già uno dei cinque migliori piloti della classe regina".



"Per quanto riguarda il 2024, il mio desiderio è che altri team e piloti riescano a dare filo da torcere alla Red Bull Racing e a Max. Vedo i piloti Mercedes Lewis Hamilton e George Russell come i candidati più caldi".



"Ho grandi speranze anche per la McLaren, a patto che la tendenza alla crescita continui. Vedo Lando Norris, George Russell e Charles Lecerc come potenziali futuri campioni del mondo".