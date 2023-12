Nico Rosberg: os adversários mais difíceis para Verstappen em 2024

por Mathias Brunner - Automatic translation from German

Max Verstappen dominou a temporada do GP de 2023 como poucas vezes antes: o holandês de 26 anos liderou mais de três quartos de todas as voltas da corrida (1003, um novo recorde), venceu 19 das 22 corridas do campeonato mundial e subiu ao pódio 21 vezes.

Nico Rosberg também acompanhou a época lendária da estrela da Red Bull Racing. Em entrevista ao portal financeiro londrino City A.M., o campeão de Fórmula 1 de 2016, de Wiesbaden, foi questionado sobre quem ele achava que seria o adversário mais difícil de Verstappen.

O 23 vezes vencedor de um GP, Rosberg, explica: "Para mim, é muito importante que não estejamos a falar principalmente sobre o domínio de uma equipa de corrida, mas sobre o domínio de um piloto. Basta ver onde Sergio Pérez andou com o mesmo carro".

"Espero que as pessoas apreciem e respeitem o desempenho fenomenal que Max Verstappen demonstrou este ano. Foi uma das melhores épocas de sempre para um piloto de Fórmula 1. Para mim, Max já é um dos cinco melhores pilotos da categoria rainha".



"No que diz respeito a 2024, o meu desejo é que outras equipas e pilotos consigam dar uma oportunidade à Red Bull Racing e ao Max. Vejo os pilotos da Mercedes, Lewis Hamilton e George Russell, como os melhores candidatos".



"Também tenho grandes esperanças para a McLaren, desde que a tendência de crescimento continue. Vejo Lando Norris, George Russell e Charles Lecerc como potenciais futuros campeões do mundo."