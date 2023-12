Fernando Alonso plus vieux pilote de F1 ? Mon cul !

A 42 ans, l'Espagnol Fernando Alonso a tenu tête à des pilotes deux fois plus âgés que lui dans le championnat du monde de Formule 1 2023. Mais cela ne fait pas de lui le pilote le plus âgé de l'histoire de la catégorie reine.

Sous la forme de "SPEEDWEEKipedia", nous répondons en ordre dispersé aux questions de nos lecteurs. Cette fois-ci, Detlev Fürst de Göttingen veut savoir : "En 2023, Fernando Alonso, à l'âge mûr de 42 ans, a montré à des pilotes considérablement plus jeunes où se trouvait le marteau. Pouvez-vous montrer une fois où il se situe en termes d'âge par rapport aux autres pilotes ?"

Les années 1950 étaient l'époque des pilotes masculins, des hommes mûrs avec du ventre, comme la star de Ferrari de l'époque, Alberto Ascari. Et même le grand Juan Manuel Fangio avait un physique un peu différent de celui des stars actuelles de la Formule 1.

Le pilote de Formule 1 le plus âgé en GP était le Monégasque Louis Chiron. Le Monégasque s'est présenté à sa course à domicile à Monte-Carlo en 1955 à l'âge de 55 ans, 9 mois et 19 jours !

Dans le top 10 des pilotes les plus âgés, nous trouvons tous des pilotes de 50 ans ou plus :



1. Louis Chiron (MC), 55/9/19

2. Philippe Etancelin (F), 55/6/8

3. Arthur Legat (B), 54/7/20

4. Luigi Fagioli (I), 53/0/22

5. Adolf Brudes (D), 52/9/19

6. Hans Stuck (D), 52/8/17

7. Bill Aston (GB), 52/4/5

8. Clemente Biondetti (I), 52/0/16

9. Louis Rosier (F), 50/9/0

10. Rudolf Schöller (CH), 50/3/7



Dans le tableau des pilotes les plus âgés du championnat du monde de Formule 1 (y compris les pilotes de l'Indy 500, qui comptait à l'époque pour le championnat du monde), Fernando Alonso n'apparaît qu'en 82e position !



Au fil des décennies, les pilotes sont devenus en moyenne de plus en plus jeunes, et cela se reflète également dans le classement suivant. Mais il n'y a pas de règle sans exception, voir Alonso ou Michael Schumacher.



1950-59

Louis Chiron (MC), 55/0/19, Monaco 1955



1960-69

Jack Fairman (GB), 48/5/26, Italie 1961



1970-1979

John Love (RSR), 47/2/26, Afrique du Sud 1972



1980-1989

Vittorio Brambilla (I), 42/10/3, Italie 1980



1990-1999

Nigel Mansell (GB), 41/09/6, Espagne 1995



2000-2009

Rubens Barrichello (BR), 37/5/8, Abu Dhabi 2009



2010-2019

Michael Schumacher (All), 43/10/22, Brésil 2012



2020-2023

Fernando Alonso (E), 42/03/28, Abu Dhabi 2023