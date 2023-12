Fernando Alonso il più vecchio pilota di F1? Non è possibile!

A 42 anni, lo spagnolo Fernando Alonso ha sfidato piloti con la metà dei suoi anni nel Campionato del Mondo di Formula 1 2023. Ma questo non lo rende il pilota più anziano nella storia della classe regina.

Rispondiamo alle domande dei nostri lettori sotto forma di "SPEEDWEEKipedia" in ordine sparso. Questa volta, Detlev Fürst di Gottinga vuole sapere: "Nel 2023, Fernando Alonso, alla veneranda età di 42 anni, ha mostrato a piloti molto più giovani dove pende il martello. Può indicare dove si colloca in termini di età rispetto agli altri piloti?".

Gli anni Cinquanta sono stati l'epoca dei gentlemen driver, uomini esperti con la pancia in età matura, come la stella della Ferrari di allora, Alberto Ascari. Anche il grande Juan Manuel Fangio aveva un aspetto un po' diverso dalle star della Formula 1 di oggi in termini di fisico.

Il più anziano pilota di Formula 1 a partecipare a un GP è stato il monegasco Louis Chiron. Il pilota monegasco si presentò alla gara di casa a Monte Carlo nel 1955 all'età di 55 anni, 9 mesi e 19 giorni!

I dieci piloti più anziani sono tutti piloti di 50 anni o più:



1° Louis Chiron (MC), 55/9/19

2 Philippe Etancelin (F), 55/6/8

3. Arthur Legat (B), 54/7/20

4° Luigi Fagioli (I), 53/0/22

5° Adolf Brudes (D), 52/9/19

6° Hans Stuck (D), 52/8/17

7° Bill Aston (GB), 52/4/5

8° Clemente Biondetti (I), 52/0/16

9° Louis Rosier (F), 50/9/0

10° Rudolf Schöller (CH), 50/3/7



Nella tabella dei piloti più anziani del Campionato mondiale di Formula 1 (compresi i piloti della Indy 500, che all'epoca contava per il Campionato mondiale), Fernando Alonso compare solo all'82° posto!



Nel corso dei decenni, i piloti sono diventati in media sempre più giovani, e questo si riflette anche nell'elenco seguente. Ma non c'è regola senza eccezione, vedi Alonso o Michael Schumacher.



1950-59

Louis Chiron (MC), 55/0/19, Monaco 1955



1960-69

Jack Fairman (GB), 48/5/26, Italia 1961



1970-1979

John Love (RSR), 47/2/26, Sudafrica 1972



1980-1989

Vittorio Brambilla (I), 42/10/3, Italia 1980



1990-1999

Nigel Mansell (GB), 41/09/6, Spagna 1995



2000-2009

Rubens Barrichello (BR), 37/5/8, Abu Dhabi 2009



2010-2019

Michael Schumacher (D), 43/10/22, Brasile 2012



2020-2023

Fernando Alonso (E), 42/03/28, Abu Dhabi 2023