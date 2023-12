Fernando Alonso o piloto de F1 mais velho? Nem pensar!

Aos 42 anos, o espanhol Fernando Alonso desafiou pilotos com metade da sua idade no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2023. Mas isso não faz dele o piloto mais velho da história da categoria rainha.

Respondemos às perguntas dos nossos leitores sob a forma de "SPEEDWEEKipedia" por ordem aleatória. Desta vez, Detlev Fürst, de Göttingen, quer saber: "Em 2023, Fernando Alonso, com 42 anos de idade, mostrou aos pilotos consideravelmente mais jovens onde está o martelo. Pode mostrar qual é a sua posição em termos de idade em comparação com outros pilotos?"

A década de 1950 foi a era dos gentlemen drivers, homens experientes com barrigas em idade avançada, como a estrela da Ferrari da época, Alberto Ascari. E mesmo o grande Juan Manuel Fangio era um pouco diferente das actuais estrelas da Fórmula 1 em termos de físico.

O piloto de Fórmula 1 mais velho a competir num GP foi o monegasco Louis Chiron. O piloto monegasco alinhou para a sua corrida em casa, em Monte Carlo, em 1955, com 55 anos, 9 meses e 19 dias!

Os dez pilotos mais velhos do top são todos pilotos com 50 anos ou mais:



1º Louis Chiron (MC), 55/9/19

2º Philippe Etancelin (F), 55/6/8

3. Arthur Legat (B), 54/7/20

4º Luigi Fagioli (I), 53/0/22

5º Adolf Brudes (D), 52/9/19

6.º Hans Stuck (D), 52/8/17

7º Bill Aston (GB), 52/4/5

8º Clemente Biondetti (I), 52/0/16

9º Louis Rosier (F), 50/9/0

10º Rudolf Schöller (CH), 50/3/7



Na tabela dos pilotos mais antigos do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 (incluindo os pilotos da Indy 500, que contavam para o Campeonato do Mundo na altura), Fernando Alonso só aparece em 82º lugar!



Ao longo das décadas, os pilotos foram ficando, em média, cada vez mais jovens, o que também se reflecte na lista seguinte. Mas não há regra sem exceção, veja-se Alonso ou Michael Schumacher.



1950-59

Louis Chiron (MC), 55/0/19, Mónaco 1955



1960-69

Jack Fairman (GB), 48/5/26, Itália 1961



1970-1979

John Love (RSR), 47/2/26, África do Sul 1972



1980-1989

Vittorio Brambilla (I), 42/10/3, Itália 1980



1990-1999

Nigel Mansell (GB), 41/09/6, Espanha 1995



2000-2009

Rubens Barrichello (BR), 37/5/8, Abu Dhabi 2009



2010-2019

Michael Schumacher (D), 43/10/22, Brasil 2012



2020-2023

Fernando Alonso (E), 42/03/28, Abu Dhabi 2023