Meilleurs pilotes de GP : le chef d'équipe ignore les champions du monde

Qui est le meilleur pilote de Formule 1 ? Les fans et les spécialistes en discutent passionnément depuis la première course de la catégorie reine à Silverstone en 1950.

Après la clôture de la saison GP 2023, nos collègues de DAZN ont demandé à Andrea Stella qui il considérait comme les trois meilleurs pilotes de Formule 1 du moment. Le chef d'équipe italien de McLaren a répondu ce qui suit.

"Si nous parlons de qui est le pilote le plus complet, je dirais que c'est Fernando Alonso. Il n'a fondamentalement aucune faiblesse. Et c'est précisément ce qui fait sa force. Peut-être que Fernando n'est pas le meilleur homme du peloton à certains égards, mais il est plus fort que la moyenne à pratiquement tous les niveaux, et c'est ce qui fait de lui un coureur aussi exceptionnel au bout du compte".

Stella, 52 ans, poursuit : "Chez McLaren, je vis l'évolution de Lando Norris. Il me rappelle souvent Fernando. Je pense que Lando est en bonne voie pour devenir un pilote aussi complet qu'Alonso. Il est très rapide, il est très fort en matière de gestion des pneus. Je pense que si nous lui donnions une voiture capable de remporter un titre, Lando aurait aussi son mot à dire pour le titre".



Tout le monde a compris, au plus tard au cours des deux dernières années, à quel point Max Verstappen est fort au volant, et Stella en arrive donc à la conclusion suivante : "Si tout le monde avait le même matériel, mes trois pilotes les plus forts seraient Max Verstappen, Fernando Alonso et Lando Norris".



Et il est donc également clair que l'homme ayant remporté le plus de GP (103) et le plus de titres de champion du monde (7) reste à l'écart - Lewis Hamilton.