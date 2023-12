I migliori piloti del GP: il boss della squadra ignora i campioni del mondo

Chi è il miglior pilota di Formula 1? Tifosi ed esperti dibattono appassionatamente su questa domanda da quando la classe regina ha corso per la prima volta a Silverstone nel 1950.

Dopo la conclusione della stagione del GP 2023, i colleghi di DAZN hanno chiesto ad Andrea Stella chi fossero i tre migliori piloti di Formula 1 del momento. Il boss italiano della McLaren ha risposto come segue.

"Se parliamo di chi è il pilota più completo, direi Fernando Alonso. In pratica non ha punti deboli. E questa è la sua forza. Forse Fernando non è il migliore in campo sotto alcuni aspetti, ma è superiore alla media sotto quasi tutti i punti di vista, ed è questo che lo rende un pilota eccezionale".

Il 52enne Stella continua: "Sto vedendo lo sviluppo di Lando Norris alla McLaren. Spesso mi ricorda Fernando. Credo che Lando sia sulla buona strada per diventare un pilota completo come Alonso. È velocissimo, è molto forte in termini di gestione degli pneumatici. Credo che se gli dessimo una vettura da titolo, anche Lando sarebbe in lizza per il titolo".



Al più tardi negli ultimi due anni, tutti hanno capito quanto sia forte Max Verstappen, e Stella conclude: "Se tutti avessero lo stesso materiale, i miei tre piloti più forti in campo sarebbero Max Verstappen, Fernando Alonso e Lando Norris".



E questo fa capire che l'uomo con il maggior numero di vittorie nei GP (103) e il maggior numero di titoli mondiali (7) rimane in disparte: Lewis Hamilton.