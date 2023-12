Melhores pilotos do GP: Chefe de equipa ignora campeões do mundo

Quem é o melhor piloto de Fórmula 1? Os fãs e os especialistas têm debatido apaixonadamente esta questão desde que a categoria rainha correu pela primeira vez em Silverstone, em 1950.

Após a conclusão da época do GP de 2023, Andrea Stella foi questionado pelos nossos colegas do DAZN sobre quem eram, na sua opinião, os três melhores pilotos de Fórmula 1 da atualidade. O chefe de equipa italiano da McLaren deu a seguinte resposta.

"Se falarmos sobre quem é o piloto mais completo, então eu diria - Fernando Alonso. Ele basicamente não tem fraquezas. E essa é a sua força. Talvez Fernando não seja o melhor homem no campo em alguns aspectos, mas ele está acima da média em quase todos os aspectos, e é isso que faz dele um piloto tão extraordinário".

Stella, de 52 anos, continua: "Estou a ver o desenvolvimento de Lando Norris na McLaren. Ele faz-me lembrar muitas vezes o Fernando. Acho que o Lando está no bom caminho para se tornar um piloto tão completo como o Alonso. Ele é super rápido, é muito forte em termos de gestão de pneus. Acredito que se lhe dermos um carro vencedor do título, o Lando também estará na luta pelo título".



Nos últimos dois anos, no máximo, todos perceberam o quão forte Max Verstappen é, e Stella conclui: "Se todos tivessem o mesmo material, meus três pilotos mais fortes no campo seriam Max Verstappen, Fernando Alonso e Lando Norris".



E isso também deixa claro que o homem com mais vitórias em GPs (103) e mais títulos de campeão mundial (7) continua de fora - Lewis Hamilton.