Christian Klien: "La Fórmula 1 se mueve muy rápido"

El ex piloto de Fórmula 1 y comentarista de televisión Christian Klien analizó en Hangar-7 varios temas de la temporada de este año, como el despido de Nyck de Vries de AlphaTauri y los debates sobre los límites de la pista.

Como parte del programa en directo de ServusTV "Sport & Talk from Hangar-7", también se habló de las dos principales categorías del automovilismo: Fórmula 1 y MotoGP. El experto de ServusTV y ex piloto de GP Christian Klien estuvo acompañado por el nuevo Director General de AlphaTauri, Peter Beyer, y el jefe de carreras de KTM, Pit Beirer.

Comentando el desarrollo de Yuki Tsunoda en la escudería AlphaTauri, Klien dijo: "Hubo muchos errores en los dos primeros años, también fue muy impulsivo. Tuvo que tentar un poco a la suerte. También lo vimos con Max Verstappen. Ahora se nota que la rutina está entrando. Yuki ha hecho una gran temporada. Ahora también se puede oír en la radio que se ha calmado, o que la FIA ya no lo muestra todo (risas). En cualquier caso, ha madurado hasta convertirse en un buen piloto que puede lograr buenos resultados".

¿Por qué no funcionó con el holandés Nyck de Vries en Alphatauri? Klien explica: "Ya tenía experiencia, no era un piloto muy joven. Fue campeón del mundo de Fórmula E y tenía experiencia. Pero la Fórmula 1 es muy rápida. Había muchos sprints y muchos circuitos que él aún no conocía".

Klien sabe cómo funciona el negocio: "En la Fórmula 1, no tienes mucho tiempo para presentarte. Quizá habría sido mejor con Nyck, pero había que reaccionar".

En cuanto a la cansina discusión sobre la superación de los límites de la pista, que en repetidas ocasiones ha provocado una avalancha de sanciones, el experto de ServusTV señala: "En el coche de carreras, a menudo es difícil reconocer dónde están los límites de la pista. Un pequeño volantazo es suficiente. A menudo puedes sentirlo, pero si el bordillo está completamente plano, ni siquiera lo sientes".

