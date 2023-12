Christian Klien : "La Formule 1 évolue très rapidement".

L'ancien pilote de Formule 1 et expert TV Christian Klien a analysé au Hangar-7 certains sujets de la saison de cette année, comme l'éviction de Nyck de Vries chez AlphaTauri et les discussions sur les limites de piste.

Dans le cadre de l'émission ServusTV en direct "Sport & Talk aus dem Hangar-7", il a également été question des deux catégories reines du sport automobile, la Formule 1 et le MotoGP. Outre l'expert de ServusTV et l'ex-pilote de GP Christian Klien, le nouveau CEO d'AlphaTauri Peter Beyer et le directeur de course de KTM Pit Beirer étaient invités.

A propos de l'évolution de Yuki Tsunoda au sein de l'écurie AlphaTauri, Klien a déclaré : "Il y a eu beaucoup d'erreurs au cours des deux premières années, il était aussi très tête brûlée. Il a dû se faire un peu malmener. On l'a vu aussi avec Max Verstappen. On voit que la routine s'installe maintenant. Yuki a fait une belle saison. On entend maintenant aussi à la radio qu'il est plus calme - ou que la FIA ne montre plus tout (rires). En tout cas, il a mûri et est devenu un bon pilote, capable d'obtenir de bons résultats".

Pourquoi cela n'a-t-il pas fonctionné avec le Néerlandais Nyck de Vries chez Alphatauri ? Klien explique : "Il était déjà expérimenté, ce n'était pas vraiment un jeune pilote. Il a été champion du monde de Formule E et avait de l'expérience. Mais la Formule 1 évolue très vite. Il y avait beaucoup de sprints et beaucoup de circuits qu'il ne connaissait pas encore".

Klien sait comment fonctionnent les affaires : "En Formule 1, tu as peu de temps pour te faire connaître. Peut-être que cela aurait été mieux avec Nyck, mais il fallait réagir".

Concernant la discussion pénible sur le dépassement des limites de la piste, qui a toujours provoqué une avalanche de pénalités, l'expert de ServusTV fait remarquer : "Dans une voiture de course, il est souvent difficile de savoir où se trouvent les track limits. Il suffit alors d'un petit écart. Souvent, tu le sens, mais si la bordure est très plate, tu ne le sens même pas".

Classement au championnat du monde (après 22 Grand Prix sur 22, y compris 6 sprints sur 6)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12