Christian Klien: "La Formula 1 è molto veloce".

Nell'ambito del programma in diretta di ServusTV "Sport & Talk from Hangar-7", si è discusso anche delle due classi motoristiche più importanti, la Formula 1 e la MotoGP. L'esperto di ServusTV ed ex pilota di GP Christian Klien è stato affiancato dal nuovo CEO di AlphaTauri Peter Beyer e dal boss delle corse KTM Pit Beirer.

Commentando lo sviluppo di Yuki Tsunoda presso la squadra corse AlphaTauri, Klien ha detto: "Ci sono stati molti errori nei primi due anni, era anche una testa calda. Ha dovuto sfidare un po' la sorte. Lo abbiamo visto anche con Max Verstappen. Ora si vede che la routine sta entrando in funzione. Yuki ha avuto una grande stagione. Si sente anche alla radio che è diventato più calmo, oppure la FIA non mostra più tutto (ride). In ogni caso, è maturato diventando un buon pilota in grado di ottenere buoni risultati".

Perché non ha funzionato con l'olandese Nyck de Vries ad Alphatauri? Klien spiega: "Aveva già esperienza, non era un pilota giovane. Era campione del mondo di Formula E e aveva esperienza. Ma la Formula 1 è molto veloce. C'erano molti sprint e molti circuiti che lui non conosceva ancora".

Klien sa come funziona il business: "In Formula 1 non hai molto tempo per presentarti. Forse sarebbe stato meglio con Nyck, ma bisognava reagire".

Per quanto riguarda la stancante discussione sul superamento dei limiti della pista, che ha ripetutamente portato a una marea di penalità, l'esperto di ServusTV sottolinea: "Nell'auto da corsa, spesso è difficile riconoscere dove sono i limiti della pista. Basta una piccola sterzata. Spesso lo si sente, ma se il cordolo è completamente piatto, non lo si avverte nemmeno".

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 22 Gran Premi su 22, inclusi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12