Christian Klien: "A Fórmula 1 é muito rápida"

O ex-piloto de Fórmula 1 e comentarista de TV Christian Klien analisou uma série de tópicos da temporada deste ano no Hangar-7, como a demissão de Nyck de Vries da AlphaTauri e as discussões sobre os limites da pista.

por Gino Bosisio - Automatic translation from German

No âmbito do programa em direto da ServusTV "Sport & Talk from Hangar-7", foram também debatidos os dois principais desportos motorizados, a Fórmula 1 e o MotoGP. O especialista da ServusTV e antigo piloto de GP, Christian Klien, juntou-se ao novo diretor executivo da AlphaTauri, Peter Beyer, e ao chefe de competição da KTM, Pit Beirer.

Comentando a evolução de Yuki Tsunoda na equipa de corridas AlphaTauri, Klien afirmou: "Houve muitos erros nos primeiros dois anos e ele também tinha a cabeça muito quente. Teve de abusar um pouco da sorte. Também vimos isso com Max Verstappen. Nota-se que a rotina está a entrar agora. O Yuki fez uma grande época. Também se pode ouvir no rádio que ele está mais calmo - ou a FIA já não mostra tudo (risos). De qualquer forma, ele amadureceu e tornou-se num bom piloto que consegue obter bons resultados".

Porque é que não funcionou com o holandês Nyck de Vries na Alphatauri? Klien explica: "Ele já tinha experiência, não era um piloto muito jovem. Foi campeão do mundo de Fórmula E e tinha experiência. Mas a Fórmula 1 é muito rápida. Havia muitos sprints e muitas pistas que ele ainda não conhecia".

Klien sabe como funciona o negócio: "Na Fórmula 1, não temos muito tempo para nos apresentarmos. Talvez tivesse sido melhor com o Nyck, mas era preciso reagir."

Relativamente à cansativa discussão sobre a ultrapassagem dos limites da pista, que tem conduzido repetidamente a uma enxurrada de penalizações, o especialista da ServusTV salienta: "No carro de corrida, é muitas vezes difícil reconhecer onde estão os limites da pista. Um pequeno desvio é suficiente. Muitas vezes sente-se, mas se a berma for completamente plana, nem se sente."

Classificação do Campeonato do Mundo (após 22 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07.º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12