Christian Horner sait ce que Toto Wolff doit faire

Pendant des années, Mercedes a dominé la Formule 1 et le chef d'équipe Toto Wolff a pu fêter de nombreux succès. Mais les nouvelles règles introduites pour la saison 2022 ont modifié l'équilibre des forces sur la grille de départ et, depuis, l'équipe d'usine de la marque à l'étoile a du mal à retrouver le chemin de la tête.

L'équipe Red Bull Racing, avec Christian Horner à sa tête, est désormais en tête. Le chef d'équipe était déjà présent lors de la première phase de succès, lorsque l'équipe avec Sebastian Vettel a dominé de 2010 à 2013 et a remporté quatre fois de suite les classements des pilotes et des constructeurs. L'introduction des groupes motopropulseurs hybrides a interrompu la série de succès et il a fallu des années pour que l'équipe se retrouve à nouveau en tête.

Horner sait donc très bien ce que Wolff doit faire dans la crise de performance actuelle. Dans le "Sky Sports F1 Podcast", il dit de la tâche de son rival : "C'est un énorme défi". Et il souligne : "Il est arrivé dans l'équipe à un moment où elle était capable de gagner, et. il a vécu une période incroyablement réussie, au cours de laquelle l'équipe a été championne du monde huit fois de suite. Mais ensuite, tout a soudainement changé et je pense que Mercedes n'a gagné qu'une seule course au cours des deux dernières années".

"Et cela fait mal, et les gens commencent à remettre en question certaines choses dans l'organisation. En tant que dirigeant, vous devez les motiver dans ces moments-là, vous devez les rattraper. C'est un tout autre défi que lorsque vous êtes au sommet", ajoute le Britannique. "Je pense qu'il s'agit de redonner aux gens la foi en eux-mêmes et de construire leur confiance".

"Il est inévitable que les choses soient montrées du doigt lorsque, après de longues périodes de succès, vous cessez soudainement de gagner, et pour l'équipe, c'est un énorme défi", explique Horner, qui ajoute également avec fierté : "Là, je suis particulièrement fier de Red Bull Racing, à l'époque où nous n'étions pas en mesure de gagner, ce qui était en grande partie hors de notre contrôle, nous avons quand même gagné deux ou trois courses chaque année, là où le désavantage du moteur était compensé".

Classement au championnat du monde (après 22 Grand Prix sur 22, y compris 6 sprints sur 6)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12