Christian Horner sa cosa deve fare Toto Wolff

Per anni, la Mercedes ha dominato la Formula 1 e il boss del team Toto Wolff ha potuto festeggiare molti successi. Tuttavia, le nuove regole introdotte per la stagione 2022 hanno cambiato gli equilibri di potere sulla griglia di partenza e da allora il team Mercedes ha lottato per tornare al vertice.

Il Red Bull Racing Team è ora in testa con Christian Horner al timone. Il boss del team era presente durante la prima fase di successo, quando la squadra ha dominato con Sebastian Vettel dal 2010 al 2013 e ha vinto i campionati piloti e costruttori per quattro volte di fila. L'introduzione di unità motrici ibride ha interrotto la striscia di vittorie e ci sono voluti anni prima che la squadra tornasse ai vertici.

Horner è quindi ben consapevole di ciò che Wolff deve fare nell'attuale crisi di prestazioni. Nel Podcast di Sky Sports F1, ha detto del compito del suo rivale: "È una sfida enorme". E sottolinea: "È entrato nella squadra in un momento in cui era in grado di vincere, e ha vissuto un periodo di incredibile successo in cui la squadra è diventata campione del mondo per otto volte di fila. Ma poi tutto è cambiato improvvisamente e credo che la Mercedes abbia vinto solo una gara negli ultimi due anni".

"E questo fa male, e la gente inizia a mettere in discussione alcune cose nell'organizzazione. Come manager, devi motivarli in questi momenti, devi tirarli su. È una sfida molto diversa da quella di essere al vertice", aggiunge il britannico. "Credo che si tratti di ridare alle persone fiducia in se stesse e di rafforzare la loro sicurezza".

"È inevitabile che si punti il dito quando si smette improvvisamente di vincere dopo lunghi periodi di successo, ed è una sfida enorme per la squadra", spiega Horner, che aggiunge con orgoglio: "È questo il punto in cui sono particolarmente orgoglioso della Red Bull Racing: nel periodo in cui non siamo stati in grado di vincere, cosa che era in gran parte fuori dal nostro controllo, abbiamo comunque vinto due o tre gare ogni anno, e questo è stato il punto in cui lo svantaggio del motore è stato compensato".

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 22 Gran Premi su 22, inclusi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12