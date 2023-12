Christian Horner sabe o que Toto Wolff tem de fazer

Durante anos, a Mercedes dominou a Fórmula 1 e o chefe de equipa Toto Wolff pôde celebrar muitos sucessos. No entanto, as novas regras introduzidas para a temporada de 2022 alteraram o equilíbrio de forças na grelha e, desde então, a equipa de trabalho da Mercedes tem lutado para encontrar o caminho de volta ao topo.

A Red Bull Racing Team está agora na linha da frente com Christian Horner ao leme. O chefe de equipa esteve presente durante a primeira fase de sucesso, quando a equipa dominou com Sebastian Vettel de 2010 a 2013 e ganhou os campeonatos de pilotos e de construtores quatro vezes seguidas. A introdução de unidades de tração híbridas interrompeu a série de vitórias e foram necessários anos para que a equipa regressasse ao topo.

Horner está, portanto, bem ciente do que Wolff precisa de fazer na atual crise de desempenho. No podcast da Sky Sports F1, ele diz sobre a tarefa do seu rival: "É um desafio enorme". E sublinha: "Ele entrou para a equipa numa altura em que esta era capaz de vencer e viveu um período de sucesso incrível em que a equipa se tornou campeã do mundo oito vezes seguidas. Mas depois tudo mudou de repente e acho que a Mercedes só ganhou uma corrida nos últimos dois anos".

"E isso magoa, e as pessoas começam a questionar algumas coisas na organização. Como gestor, temos de os motivar nestas alturas, temos de os motivar. É um desafio muito diferente de estar no topo", acrescenta o britânico. "Penso que se trata de devolver às pessoas a fé em si próprias e reforçar a sua confiança".

"É inevitável que se apontem os dedos às coisas quando se deixa subitamente de ganhar após longos períodos de sucesso e é um enorme desafio para a equipa", explica Horner, que também acrescenta com orgulho: "É aí que estou particularmente orgulhoso da Red Bull Racing, no período em que não fomos capazes de vencer, o que estava em grande parte fora do nosso controlo, ainda ganhámos duas ou três corridas todos os anos, e foi aí que a desvantagem do motor foi compensada."

Classificação do Campeonato do Mundo (após 22 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12