Les pilotes d'Alpine : Rencontre avec Zinedine Zidane à Madrid

Après des décennies d'expérience dans le monde du football en tant qu'athlète de haut niveau, Zinedine Zidane a décidé de transmettre son expérience aux jeunes talents des programmes Rac(H)er et Concours Excellence Mécanique (CEMA) de l'écurie française en tant qu'ambassadeur Alpine. Mardi, les stars de la Formule 1 Esteban Ocon et Pierre Gasly ont rencontré l'ancien footballeur de haut niveau avec les représentants des deux programmes de promotion à Madrid.

Au programme figurait également une visite exclusive du stade Santiago Bernabeu et du musée des trophées du Real Madrid, auquel Zidane a contribué en remportant cinq prix en tant que joueur entre 2001 et 2006 et onze en tant que manager lorsqu'il était aux commandes des "Los Blancos" de 2016 à 2021.

Zidane s'est ensuite rendu sur le circuit de karting en compagnie d'Ocon, de Gasly, des jeunes pilotes féminines et des gagnants du concours de mécanique de sport automobile CEMA 2023. L'homme de 51 ans s'est mis au volant d'un kart électrique pour démontrer sa vitesse. Il a été aidé par les deux participantes au Rac(H)er et pilotes de kart Lisa Billard et Sukhmani Khera, qui ont pu lui donner quelques conseils. Pour finir, tous les coureurs Alpine ont ensuite pu participer à un match de football, animé par Zidane.

"Ce fut un grand privilège pour moi d'accueillir la famille Alpine à Madrid", a déclaré l'icône du football, avant d'ajouter : "Cela fait maintenant un an que je suis ambassadeur d'Alpine et le soutien des programmes de promotion de l'égalité des chances revêt une grande importance pour moi en raison de mon propre parcours".

"Bien que nous venions d'horizons différents, nous avons tous un objectif commun, la recherche de la performance et de l'excellence. C'est donc formidable de pouvoir partager des moments, des expériences et des idées au profit de ceux qui sont impliqués dans ces deux programmes formidables et vraiment utiles", a ajouté Zidane.

Ocon s'est réjoui : "Nous avons passé une journée en présence d'une véritable légende du sport et un immense merci va à Zinedine pour cette expérience vraiment mémorable. Depuis le début, j'ai été un fier ambassadeur du programme CEMA de l'équipe, car c'est une véritable passion pour moi d'inspirer la prochaine génération de mécaniciens de sport automobile. Je suis très heureux qu'avec Zinedine, nous soutenions également la troisième édition du programme CEMA, qui va bientôt commencer".

Et Gasly d'ajouter : "Zinedine est l'un de mes héros sportifs, c'était donc un véritable privilège de passer la journée avec lui à Madrid. Aujourd'hui, il s'agissait de promouvoir les deux programmes de soutien. Dans mon rôle de coureur, il est important pour moi d'être un bon exemple pour la prochaine génération, que ce soit pour les jeunes coureuses comme Lisa et Sukhmani ou pour les futurs mécaniciens de course. Pour moi aussi, il est très précieux d'être avec Zinedine, de parler et d'entendre ses histoires et ses leçons. Je lui en suis très reconnaissant et j'ai hâte de poursuivre notre travail avec lui".

Classement au championnat du monde (après 22 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12