Piloti alpini: Incontro con Zinedine Zidane a Madrid

Per decenni Zinedine Zidane ha acquisito esperienza come atleta di punta nel mondo del calcio, ora la sta trasmettendo anche come ambasciatore alpino ai giovani talenti dei programmi Rac(H)er e Concours Excellence Mecanique (CEMA) della scuderia francese. Martedì scorso, le stelle della Formula 1 Esteban Ocon e Pierre Gasly hanno incontrato l'ex calciatore di punta a Madrid insieme ai rappresentanti dei due programmi di sviluppo.

Il programma prevedeva anche una visita esclusiva allo stadio Santiago Bernabeu e al museo dei trofei del Real Madrid, a cui Zidane ha contribuito con cinque premi come giocatore tra il 2001 e il 2006 e undici come dirigente durante il suo periodo alla guida dei Los Blancos dal 2016 al 2021.

Zidane si è poi unito a Ocon, Gasly, ai giovani piloti donna e ai vincitori del concorso di meccanica motoristica CEMA 2023 sulla pista di karting. Il 51enne si è messo al volante di un kart elettrico per testare la sua velocità. È stato affiancato dai due partecipanti di Rac(H)er e dai piloti di kart Lisa Billard e Sukhmani Khera, che hanno potuto dargli qualche consiglio. Infine, tutti i piloti Alpine hanno potuto giocare una partita di calcio, moderata da Zidane.

"È stato un grande privilegio per me ricevere la famiglia Alpine a Madrid", ha spiegato l'icona del calcio, aggiungendo: "Sono ambasciatore Alpine da un anno e sostenere i programmi per le pari opportunità è molto importante per me a causa della mia carriera".

"Sebbene proveniamo da contesti diversi, abbiamo tutti un obiettivo comune, la ricerca dell'eccellenza. È quindi bello poter condividere momenti, esperienze e idee a beneficio di coloro che sono coinvolti in questi due grandi e significativi programmi", ha aggiunto Zidane.

Ocon si è rallegrato: "Abbiamo trascorso una giornata al cospetto di una vera e propria leggenda dello sport e un enorme ringraziamento va a Zinedine per questa esperienza davvero memorabile. Sono stato un fiero ambasciatore del programma CEMA del team fin dall'inizio, poiché è una mia vera passione ispirare la prossima generazione di meccanici del motorsport. Sono lieto che, insieme a Zinedine, stiamo sostenendo anche la terza edizione del programma CEMA, che inizierà a breve".

Gasly ha aggiunto: "Zinedine è uno dei miei eroi sportivi, quindi è stato un vero privilegio trascorrere la giornata con lui a Madrid. Oggi si trattava di promuovere i due programmi di sponsorizzazione. Nel mio ruolo di pilota, è importante per me essere un buon modello per le nuove generazioni, sia per le giovani atlete come Lisa e Sukhmani che per gli aspiranti meccanici di gara. È anche molto importante per me stare con Zinedine, parlare e ascoltare le sue storie e i suoi insegnamenti. Gliene sono molto grato e non vedo l'ora di continuare il nostro lavoro con lui".

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 22 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12