Pilotos alpinos: Encontro com Zinedine Zidane em Madrid

Durante décadas, Zinedine Zidane adquiriu experiência como atleta de topo no mundo do futebol. Agora, também a transmite como embaixador da Alpine aos jovens talentos dos programas Rac(H)er e Concours Excellence Mecanique (CEMA) da equipa francesa de corridas. Na terça-feira, Esteban Ocon e Pierre Gasly, estrelas da Fórmula 1, encontraram-se com o antigo futebolista em Madrid, juntamente com representantes dos dois programas de desenvolvimento.

O programa incluiu também uma visita exclusiva ao estádio Santiago Bernabéu e ao museu de troféus do Real Madrid, para o qual Zidane contribuiu com cinco prémios como jogador, entre 2001 e 2006, e onze como treinador, durante o período em que esteve ao leme dos Blancos, de 2016 a 2021.

Zidane juntou-se depois a Ocon, Gasly, às jovens pilotos e aos vencedores do concurso de mecânica desportiva CEMA 2023 na pista de karting. O piloto de 51 anos sentou-se ao volante de um kart elétrico para pôr à prova a sua velocidade. Foi apoiado pelas duas participantes do Rac(H)er e pelos pilotos de kart Lisa Billard e Sukhmani Khera, que lhe deram algumas dicas. Por fim, todos os pilotos Alpine puderam jogar uma partida de futebol, moderada por Zidane.

"Foi um grande privilégio para mim receber a família Alpine em Madrid", explicou o ícone do futebol, acrescentando: "Sou embaixador da Alpine há um ano e apoiar os programas de igualdade de oportunidades é muito importante para mim devido à minha própria carreira".

"Embora tenhamos origens diferentes, todos temos um objetivo comum, a procura da excelência. Por isso, é ótimo poder partilhar momentos, experiências e ideias em benefício das pessoas envolvidas nestes dois grandes e verdadeiramente significativos programas", acrescentou Zidane.

Ocon ficou encantado: "Passámos um dia na presença de uma verdadeira lenda do desporto e um enorme obrigado ao Zinedine por esta experiência verdadeiramente memorável. Tenho sido um orgulhoso embaixador do programa CEMA da equipa desde o início, pois é uma verdadeira paixão minha inspirar a próxima geração de mecânicos de automóveis. Estou muito satisfeito por, juntamente com Zinedine, estarmos também a apoiar a terceira edição do programa CEMA, que terá início em breve."

Gasly acrescentou: "Zinedine é um dos meus heróis desportivos, pelo que foi um verdadeiro privilégio passar o dia com ele em Madrid. O dia de hoje foi dedicado à promoção dos dois programas de patrocínio. No meu papel de piloto, é importante para mim ser um bom exemplo para a próxima geração, quer se trate de jovens corredoras como Lisa e Sukhmani ou de aspirantes a mecânicos de corrida. Também é muito valioso para mim estar com o Zinedine, conversar e ouvir as suas histórias e lições. Estou muito grato por isso e estou ansioso por continuar o nosso trabalho com ele."

