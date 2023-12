Sergio Pérez : le titre mondial en ligne de mire

Alors que son coéquipier chez Red Bull Racing, Max Verstappen, enchaînait les victoires, Sergio "Checo" Pérez a dû surmonter une crise de performance cette année. La saison a certes commencé fort pour le Mexicain, qui a remporté deux victoires en GP lors des quatre premiers week-ends de course. Mais il s'agit là de ses seules victoires en GP cette année.

Le sextuple vainqueur de GP est monté sept fois de plus sur le podium, mais il a également traversé une crise de performance dans la deuxième moitié de la saison, au cours de laquelle son maintien dans l'équipe championne du monde a été remis en question. Pérez ne s'est pas laissé décourager et a réussi à inverser la tendance lors des trois derniers week-ends de course de l'année, avec deux quatrièmes places à São Paulo et Abu Dhabi et une troisième place à Las Vegas. Il s'est finalement classé deuxième au championnat du monde des pilotes.

Son retard sur son coéquipier Max Verstappen, qui s'est assuré de manière supérieure le troisième titre consécutif avec 19 victoires en GP, a toutefois été considérable avec 290 points de championnat du monde. Néanmoins, Pérez ne veut pas enterrer son rêve de remporter le championnat du monde. Il a déclaré sur "Sky Sports F1" à la question de savoir s'il pensait pouvoir remporter le titre l'année prochaine : "C'est l'objectif principal. Je suis arrivé deuxième et je me concentre pour gagner une place".

"Je sais à quel point ce défi est grand. C'est pourquoi je vais prendre le temps, pendant la pause hivernale, de bien me préparer pour la saison, afin que nous puissions prendre un départ fort", a ajouté le pilote de Guadalajara, combatif. "Je pense que nous avons besoin de plus de rythme et d'une saison très régulière. Cette année, nous avons connu des montagnes russes. J'ai eu l'impression de ne pas être à la hauteur avec la voiture de cette année".

"Mais l'année prochaine offre une nouvelle opportunité et j'espère que nous serons bien meilleurs et plus forts. Nous avons été meilleurs vers la fin de la saison et je pense que j'ai été beaucoup plus fort lors des dernières courses que lors des GP précédents", ajoute Checo, qui sait aussi que "Max mérite des éloges, il a réalisé la meilleure saison de tous les temps et a été exceptionnel".

Classement au championnat du monde (après 22 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12