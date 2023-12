La sfida di Sergio Pérez: il titolo di campione del mondo nel mirino

Mentre il suo compagno di squadra della Red Bull Racing, Max Verstappen, è riuscito a collezionare una vittoria dopo l'altra, Sergio "Checo" Pérez ha dovuto superare una crisi di prestazioni quest'anno. La stagione è iniziata bene per il messicano, che ha ottenuto due vittorie nei primi quattro weekend di gara. Tuttavia, questi sono rimasti i suoi unici trionfi nei GP di quest'anno.

Sebbene il sei volte vincitore di un GP sia riuscito a salire sul podio altre sette volte, ha attraversato una crisi di prestazioni nella seconda metà della stagione, durante la quale è stata messa in discussione la sua permanenza nella squadra campione del mondo. Pérez non si è lasciato scoraggiare da questa situazione ed è riuscito a ribaltare la situazione negli ultimi tre weekend di gara dell'anno con due quarti posti a San Paolo e Abu Dhabi e un terzo posto a Las Vegas. Alla fine è arrivato secondo nel campionato piloti.

Tuttavia, il distacco dal suo compagno di squadra Max Verstappen, che si è assicurato la terza vittoria consecutiva del titolo in uno stile superiore con 19 vittorie nei GP, era significativo con 290 punti di campionato. Tuttavia, Pérez non vuole seppellire il suo sogno di vincere il campionato. Alla domanda di Sky Sports F1 se crede di poter vincere il titolo l'anno prossimo, ha spiegato: "È l'obiettivo principale. Sono arrivato secondo e mi sto concentrando per migliorare di un posto".

"So quanto sia grande questa sfida. Per questo motivo mi prenderò il tempo necessario durante la pausa invernale per prepararmi al meglio per la stagione, in modo da poter partire forte", ha aggiunto il pilota di Guadalajara in modo combattivo. "Penso che abbiamo bisogno di più velocità e di una stagione molto consistente. Quest'anno è stato un giro sulle montagne russe per noi. Ho avuto la sensazione di non essere all'altezza della vettura di quest'anno".

"Ma il prossimo anno ci offre una nuova opportunità e spero che saremo molto più bravi e forti. Siamo andati di nuovo meglio verso la fine della stagione e credo di essere stato molto più forte nelle ultime gare che nei GP precedenti", aggiunge Checo, che sa anche: "Max merita molti elogi, ha avuto la migliore stagione di sempre ed è stato eccezionale".

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 22 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12