Desafio de Sergio Pérez: o Campeonato do Mundo na mira

O veterano Sergio Pérez, da Red Bull Racing, sabe que tem no campeão Max Verstappen o companheiro de equipa mais forte da atual Fórmula 1. No entanto, ele ainda não perdeu a esperança de conquistar o título de campeão mundial.

Enquanto o seu companheiro de equipa na Red Bull Racing, Max Verstappen, tem conseguido acumular uma vitória atrás da outra, Sergio "Checo" Pérez teve de ultrapassar uma crise de desempenho este ano. A época começou bem para o mexicano, que conseguiu duas vitórias nos primeiros quatro fins-de-semana de corridas. No entanto, estes foram os seus únicos triunfos em GPs este ano.

Embora o seis vezes vencedor de GPs tenha conseguido subir ao pódio mais sete vezes, também passou por uma crise de desempenho na segunda metade da época, durante a qual a sua continuação na equipa campeã do mundo foi posta em causa. Pérez não se deixou abater e conseguiu dar a volta por cima nos últimos três fins-de-semana de corrida do ano, com dois quartos lugares em São Paulo e Abu Dhabi e um terceiro lugar em Las Vegas. No final, terminou em segundo lugar no campeonato de pilotos.

No entanto, a diferença para o seu companheiro de equipa Max Verstappen, que garantiu o seu terceiro título consecutivo em estilo superior com 19 vitórias em GP, foi significativa em 290 pontos no campeonato. No entanto, Pérez não quer enterrar o seu sonho de vencer o campeonato. Quando perguntado na Sky Sports F1 se ele acredita que pode ganhar o título no próximo ano, ele explicou: "Esse é o principal objetivo. Terminei em segundo e estou concentrado em melhorar um lugar".

"Sei o quão grande é este desafio. É por isso que vou aproveitar a pausa de inverno para preparar bem a época, para que possamos começar bem", acrescentou o piloto de Guadalajara, de forma combativa. "Penso que precisamos de mais velocidade e de uma época muito consistente. Este ano tem sido uma montanha-russa para nós. Tinha a sensação de que não estava à altura do carro deste ano".

"Mas o próximo ano oferece uma nova oportunidade e espero que estejamos muito melhores e mais fortes. Voltámos a estar melhor no final da época e acho que fui muito mais forte nas últimas corridas do que nos GPs anteriores", acrescenta Checo, que também sabe: "O Max merece muitos elogios, fez a melhor época de sempre e foi fantástico."

Classificação do Campeonato do Mundo (após 22 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12