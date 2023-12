Mostra di F1: il Red Bull Ring è rappresentato in modo importante

Per abbreviare la pausa invernale degli appassionati di Formula 1, a partire dal 2 febbraio sarà allestita una "Mostra della Formula 1" presso il METAStadt di Vienna, dove i visitatori potranno esplorare il passato, il presente e il futuro della classe regina delle quattro ruote e ottenere approfondimenti esclusivi sul mondo della Formula 1.

Il circuito del Gran Premio d'Austria - il Red Bull Ring - avrà un proprio spazio espositivo dedicato. Chi si assicura un biglietto Flex può visitare la mostra in qualsiasi giorno e a qualsiasi ora. I biglietti VIP includono ulteriori vantaggi. L'accesso alla Fast Lane e un pacchetto di merchandising esclusivo per la mostra.

Se volete vedere le auto di Formula 1 in azione al Red Bull Ring, vi conviene affrettarvi. La corsa ai biglietti per il GP d'Austria del 2024 continua senza sosta. C'è ancora la possibilità di vivere un'indimenticabile esperienza di Formula 1 nel weekend del 30 giugno.

Gli acquirenti dell'ultimo minuto possono anche approfittare dei prezzi scontati dei biglietti, disponibili fino al 31 dicembre. E se avete messo gli occhi su posti in piedi o in tribuna d'onore che al momento non sono disponibili, con il Season Pass potete assicurarvi queste aree per gli spettatori della Formula 1 e i posti a sedere per tutti gli eventi clou al Red Bull Ring.

Tutte le informazioni e i biglietti per la Formula 1 a Vienna sono disponibili sul sito web corrispondente. I biglietti per il weekend del GP a Spielberg e l'ambito Season Pass sono disponibili sul sito web del Red Bull Ring.