Exposição de F1: Red Bull Ring representado de forma proeminente

Para encurtar a pausa de inverno para os fãs da Fórmula 1, haverá uma "Exposição de Fórmula 1" no METAStadt, em Viena, a partir de 2 de fevereiro, onde os visitantes poderão explorar o passado, o presente e o futuro da categoria rainha das quatro rodas e obter informações exclusivas sobre o mundo da Fórmula 1.

O circuito do Grande Prémio da Áustria - o Red Bull Ring - terá o seu próprio espaço de exposição dedicado a ele. Quem adquirir um bilhete Flex pode visitar a exposição em qualquer dia e a qualquer hora. Os bilhetes VIP incluem o seguinte. Fast Lane e um pacote de merchandise exclusivo para a exposição.

Se quiser ver os carros de Fórmula 1 em ação no Red Bull Ring, é melhor apressar-se. A corrida aos bilhetes para o GP da Áustria de 2024 continua sem parar. Ainda há uma oportunidade de desfrutar de uma experiência inesquecível de Fórmula 1 no fim de semana de 30 de junho.

Os compradores de última hora podem ainda beneficiar de descontos nos preços dos bilhetes, que estão disponíveis até 31 de dezembro. E se estiveres de olho nos lugares de pé ou nas bancadas de partida e chegada que não estão atualmente disponíveis, podes garantir estas áreas de espectadores de Fórmula 1 e lugares para todos os eventos de destaque no Red Bull Ring com o Passe de Temporada.

Todas as informações e bilhetes para a exposição de Fórmula 1 em Viena podem ser encontrados no sítio Web correspondente. Os bilhetes para o fim de semana do GP em Spielberg e o cobiçado Passe de Temporada estão disponíveis no site do Red Bull Ring.