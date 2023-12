George Russell: un videomessaggio invece di una visita in fabbrica

Il boss della Mercedes Toto Wolff, Lewis Hamilton e Mick Schumacher hanno visitato la squadra a Brackley e Brixworth dopo il finale di stagione per ringraziarli del lavoro svolto quest'anno. George Russell non ha potuto partecipare.

Quest'anno il team Mercedes non è riuscito a festeggiare una vittoria in un GP. La squadra di Toto Wolff ha vissuto alcuni momenti salienti, ma anche molti weekend di gara difficili. La squadra ha lottato con la Ferrari fino alla fine per il secondo posto nel campionato costruttori, che alla fine la Mercedes ha vinto. Il capo del team li ha ringraziati personalmente per questo durante una visita a Brackley e Brixworth.

Lewis Hamilton e Mick Schumacher erano presenti, mentre George Russell non ha potuto essere presente perché si sta ancora riprendendo dalla malattia che lo ha afflitto nelle ultime due gare della stagione. Tuttavia, ha colto l'occasione per inviare un video messaggio alla squadra.

"So che non siamo ancora al punto in cui vogliamo essere come squadra, ma ho sentito che finire la stagione ad Abu Dhabi al secondo posto davanti alla Ferrari è stata una vera spinta motivazionale per tutti noi, che ci meritiamo davvero dopo una stagione molto turbolenta", ha detto il 25enne allo staff della fabbrica di telai e motori.

Hamilton ha confermato: "Sono incoraggiato dai progressi che abbiamo fatto nel corso dell'anno. Abbiamo migliorato le nostre prestazioni e non abbiamo fatto passi indietro. Ho fiducia in tutti voi, credo al 1000% che torneremo al top".

"La squadra mostra sempre una grande unità, è questo che ci caratterizza e ci distingue dagli altri", ha detto Wolff, elogiando il team. "Siamo onesti l'uno con l'altro, abbiamo lo stesso obiettivo. Vogliamo vincere e vogliamo lavorare insieme".

Classifica del campionato (dopo 22 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12