Aston Martin: Aramco torna-se patrocinador exclusivo

A partir de 1 de janeiro de 2024, a equipa Aston Martin competirá na Fórmula 1 com o nome "Aston Martin Aramco Formula One Team". O acordo correspondente com o gigante petrolífero saudita, que é parceiro da equipa de corrida de Lawrence Stroll desde 2022, foi prolongado por cinco anos.

A colaboração será intensificada a partir de 2026, quando a equipa baseada em Silverstone competir com o parceiro de motores Honda. A Aramco irá então desenvolver e fornecer os combustíveis e lubrificantes correspondentes para a unidade motriz do Japão.

Nabeel A. Al-Jama', Vice-presidente Executivo de Recursos Humanos e Serviços Corporativos da Aramco, está muito satisfeito: "Desde o início da nossa parceria em 2022, vimos a equipa fazer progressos significativos e celebrar alguns momentos muito especiais, incluindo oito subidas ao pódio esta época."

E o coproprietário da equipa, Lawrence Stroll, sublinha: "A Aramco tem desempenhado um papel fundamental na nossa equipa de Fórmula 1 desde 2022. E o seu papel tornar-se-á ainda mais importante nos próximos anos. Isto porque estamos a trabalhar juntos em várias iniciativas, incluindo o desenvolvimento de combustíveis avançados para 2026, quando iniciarmos a nossa parceria com a Honda".