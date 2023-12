Una idea loca: ¡Red Bull Racing cambia los neumáticos en la oscuridad!

Por sexta vez consecutiva, Red Bull Racing ha ganado el "DHL Fastest Pit Stop Award", un honor para el cambio de ruedas más rápido durante una temporada de GP. El director del equipo, Jonathan Wheatley, recogió el premio en la final del Campeonato del Mundo en Abu Dhabi.

Podemos decir que los mecánicos pueden confiar ciegamente en sus ágiles manos, pero Jonathan Wheatley y su equipo se enfrentaron a una tarea inesperada: ¡un cambio de neumáticos en plena oscuridad!

Wheatley dice: "La llamada 'Pitch Black Pit Stop' es algo que literalmente no vi venir. Pero con Red Bull, siempre hay que esperar lo inesperado".

"Una buena coordinación ojo/mano es la base para un cambio rápido de neumáticos, así que fue interesante ver qué pasa cuando se elimina el elemento de la vista".

De antemano, se preguntó a algunos especialistas de RBR qué tiempo conseguirían al cambiar los neumáticos en la oscuridad.

Christian Horner, director del equipo: "2,6 segundos".



Sergio Pérez: "33 segundos".



Jonathan Wheatley: "2,1 segundos".



Max Verstappen: "6,69 segundos".



El propio equipo de boxes se puso de acuerdo en 3,1 segundos antes de que comenzara el trabajo en la fábrica de coches de carreras de Milton Keynes.



Trabajaron con un Red Bull Racing RB14 con motor eléctrico. Las viseras de los cascos de los mecánicos se cubrieron inicialmente con una película opaca. Lee Stevenson, jefe de mecánicos: "Hay que encontrar la manera de comunicarse para que cada uno sepa cuándo ha terminado el trabajo del otro. La forma de hacerlo depende de cada uno".



Entre muchas risas y alguna que otra maldición, al principio se consiguieron tiempos de unos ocho o nueve segundos. A veces, los chicos con la llave de impacto estaban al lado del neumático, lo que no ayudaba a aflojar la tuerca de la rueda.



Entonces se extendió rápidamente un ambiente así: Un momento, ¡podemos hacerlo mejor!



Tras los primeros cambios de práctica, con los mecánicos sin visión en los cascos, se apagaron las luces de la sala. Sólo se conservó la luz infrarroja. El conductor al volante y los dos especialistas en el gato recibieron dispositivos de visión nocturna. Lee Stevenson: "Si todos fueran ciegos, no funcionaría".



Gracias a las cámaras de infrarrojos, la película muestra a los mecánicos buscando a tientas en la oscuridad, a pesar de que ahora llevaban las viseras levantadas. Los mecánicos tuvieron diez intentos.



7,5 segundos, 9,8 segundos, 6,7 segundos, 4 segundos. Stevenson: "Esperaba que llegáramos a los 3 segundos".



Jonathan Wheatley: "Me alegró la alegría con la que nuestros chicos afrontaron esta tarea. Acabamos con un mejor tiempo de 2,84 segundos, y ni siquiera deberías avergonzarte de un tiempo así en el día."



Lee Stevenson: "Estoy muy orgulloso de los chicos. Conseguir un tiempo por debajo de los tres segundos en la oscuridad es fabuloso".



Jonathan Wheatley: "No necesito tener una situación como esa en la pista ahora mismo, pero ha sido agradable ver lo bien engrasada que está nuestra máquina a la hora de cambiar neumáticos, incluso en la oscuridad."



Vea la película aquí.





Premio DHL a la parada en boxes más rápida - todos los ganadores

Ferrari 2015

2015 Williams

2017 Mercedes

2018 Red Bull Racing

2019 Red Bull Racing

2020 Red Bull Racing

2021 Red Bull Racing

2022 Red Bull Racing

2023 Red Bull Racing