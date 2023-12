Idée folle : changer les pneus de Red Bull Racing dans l'obscurité !

En 2023, Red Bull Racing a une fois de plus reçu le trophée DHL pour les arrêts au stand les plus rapides de la saison de GP. Auparavant, l'équipe avait été confrontée à une tâche plus qu'inhabituelle.

Pour la sixième année consécutive, Red Bull Racing a remporté le "DHL Fastest Pit Stop Award", un prix récompensant les changements de roues les plus rapides au cours d'une saison de GP. Le manager de l'équipe, Jonathan Wheatley, a reçu le prix dans le cadre de la finale du championnat du monde à Abu Dhabi.

Nous avons beau dire que les mécaniciens peuvent compter aveuglément les uns sur les autres grâce à leurs mains agiles, Jonathan Wheatley et son équipe ont été confrontés à une tâche inattendue : changer un pneu dans l'obscurité totale !

Wheatley explique : "Le fameux 'pitch black pit stop' est quelque chose que je n'ai pas vu venir, littéralement. Mais chez Red Bull, on sait qu'il faut toujours s'attendre à l'inattendu".

"Une bonne coordination œil/main est la base d'un changement de pneus rapide, il était donc intéressant de voir ce qui se passe lorsque l'élément visuel disparaît".

Avant cela, on a demandé à certains spécialistes de RBR quel serait le temps de changement de pneus dans l'obscurité.

Le directeur de l'équipe Christian Horner : "2,6 secondes".



Sergio Pérez : "33 secondes".



Jonathan Wheatley : "2,1 secondes".



Max Verstappen : "6,69 secondes".



L'équipe des stands elle-même s'est mise d'accord sur 3,1 secondes avant le début du travail dans l'usine de voitures de course de Milton Keynes.



Le travail a été effectué avec une Red Bull Racing RB14 équipée d'un moteur électrique. Les visières des casques des mécaniciens ont d'abord été recouvertes d'un film opaque. Le chef mécanicien Lee Stevenson : "Vous devez trouver des moyens de communiquer entre vous pour que l'un sache quand le travail de l'autre est terminé. Comment vous vous y prenez, c'est votre affaire".



Sous les rires et, de temps en temps, les jurons, des temps autour de huit, neuf secondes ont d'abord été atteints. Parfois, les gars étaient à côté du pneu avec la clé à chocs, ce qui ne favorisait pas le desserrage de l'écrou de la roue.



Ensuite, une atmosphère du genre "on va faire un tour" s'est rapidement installée : Attendez, nous pouvons faire mieux !



Après les premiers changements d'exercice avec les mécaniciens sans visibilité dans le casque, les lumières de la salle ont été éteintes. Seule la lumière infrarouge a été maintenue. Le conducteur au volant et les deux professionnels au cric ont reçu des lunettes de vision nocturne. Lee Stevenson : "Si tout le monde était aveugle, ça ne marcherait pas".



Dans le film, on peut voir, grâce à des caméras infrarouges, les mécaniciens tâtonner dans l'obscurité, même si leurs visières étaient désormais relevées. Les mécaniciens ont eu droit à dix essais.



7,5 secondes, 9,8 secondes, 6,7 secondes, 4 secondes. Stevenson : "J'espérais que nous arriverions dans la zone des trois secondes".



Jonathan Wheatley : "J'ai été ravi de voir avec quel entrain nos gars ont abordé cette tâche. Au final, nous sommes parvenus à un meilleur temps de 2,84 secondes, et il n'y aurait pas à rougir d'un tel temps, même en journée".



Lee Stevenson : "Je suis très fier des garçons. Arriver à un temps inférieur à trois secondes dans le noir, c'est fabuleux".



Jonathan Wheatley : "Je n'ai pas forcément besoin d'une telle situation maintenant sur le circuit, mais c'était bien de voir à quel point notre machine est bien huilée en ce qui concerne les changements de pneus, même dans l'obscurité".



Regardez le film ici.





DHL Fastest Pit Stop Award - tous les vainqueurs

2015 Ferrari

2015 Williams

2017 Mercedes

2018 Red Bull Racing

2019 Red Bull Racing

2020 Red Bull Racing

2021 Red Bull Racing

2022 Red Bull Racing

2023 Red Bull Racing