Idea folle: cambio gomme Red Bull Racing al buio!

La Red Bull Racing ha ricevuto ancora una volta il trofeo DHL per i pit stop più veloci della stagione GP 2023. In precedenza, il team aveva dovuto affrontare un compito estremamente insolito.

Per la sesta volta consecutiva, la Red Bull Racing ha vinto il "DHL Fastest Pit Stop Award", un premio per il cambio ruota più veloce durante una stagione di GP. Il Team Manager Jonathan Wheatley ha ritirato il premio in occasione della finale del Campionato del Mondo ad Abu Dhabi.

Si può dire che i meccanici si affidano ciecamente l'uno all'altro con le loro mani agili, ma Jonathan Wheatley e il suo team si sono trovati di fronte a un compito inaspettato: un cambio gomme al buio pesto!

Wheatley dice: "Il cosiddetto 'Pitch Black Pit Stop' è qualcosa che letteralmente non mi aspettavo. Ma con Red Bull bisogna sempre aspettarsi l'inaspettato".

"Una buona coordinazione occhio/mano è alla base di un cambio gomme rapido, quindi è stato interessante vedere cosa succede quando viene eliminato l'elemento della vista".

Prima, ad alcuni specialisti della RBR è stato chiesto quale tempo avrebbero ottenuto cambiando gli pneumatici al buio.

Il team principal Christian Horner: "2,6 secondi".



Sergio Pérez: "33 secondi".



Jonathan Wheatley: "2,1 secondi".



Max Verstappen: "6,69 secondi".



Gli stessi addetti ai box si sono accordati su 3,1 secondi prima dell'inizio del lavoro nella fabbrica di auto da corsa di Milton Keynes.



Hanno lavorato con una Red Bull Racing RB14 con motore elettrico. Le visiere dei caschi dei meccanici sono state inizialmente coperte con una pellicola opaca. Il capo meccanico Lee Stevenson: "Bisogna trovare modi e mezzi per comunicare l'uno con l'altro, in modo che uno sappia quando il lavoro dell'altro è finito. Come farlo dipende da voi".



Tra molte risate e qualche imprecazione, inizialmente sono stati raggiunti tempi di circa otto o nove secondi. A volte i ragazzi con l'avvitatore si trovavano vicino al pneumatico, il che non aiutava ad allentare il dado della ruota.



Poi si è diffusa rapidamente un'atmosfera di questo tipo: Aspettate un attimo, possiamo fare meglio di così!



Dopo i primi cambi di prova con i meccanici senza visori nei caschi, le luci nella sala sono state spente. È stata mantenuta solo la luce a infrarossi. Il pilota al volante e i due specialisti al martinetto sono stati dotati di dispositivi di visione notturna. Lee Stevenson: "Se tutti fossero stati ciechi, non avrebbe funzionato".



Grazie alle telecamere a infrarossi, il filmato mostra i meccanici che brancolano nel buio, anche se le loro visiere erano ormai alzate. Ai meccanici sono stati concessi dieci tentativi.



7,5 secondi, 9,8 secondi, 6,7 secondi, 4 secondi. Stevenson: "Speravo che avremmo raggiunto i tre secondi".



Jonathan Wheatley: "Sono stato contento di come i nostri ragazzi hanno affrontato con allegria questo compito. Alla fine abbiamo ottenuto un miglior tempo di 2,84 secondi, e non ci si dovrebbe nemmeno vergognare di un tempo del genere in questa giornata".



Lee Stevenson: "Sono molto orgoglioso dei ragazzi. Ottenere un tempo inferiore ai tre secondi al buio è favoloso".



Jonathan Wheatley: "Non ho necessariamente bisogno di una situazione del genere in pista, ma è stato bello vedere quanto sia ben oliata la nostra macchina quando si tratta di cambiare gli pneumatici, anche al buio".



Guarda il filmato qui.





Premio DHL per il pit stop più veloce - tutti i vincitori

2015 Ferrari

2015 Williams

2017 Mercedes

2018 Red Bull Racing

2019 Red Bull Racing

2020 Red Bull Racing

2021 Red Bull Racing

2022 Red Bull Racing

2023 Red Bull Racing