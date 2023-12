Ideia louca: a Red Bull Racing muda os pneus no escuro!

Pela sexta vez consecutiva, a Red Bull Racing ganhou o "DHL Fastest Pit Stop Award", uma distinção para a mudança de roda mais rápida durante uma época de GP. O Diretor de Equipa Jonathan Wheatley aceitou o prémio na final do Campeonato do Mundo em Abu Dhabi.

Podemos dizer que os mecânicos podem confiar cegamente uns nos outros com as suas mãos ágeis, mas Jonathan Wheatley e a sua equipa foram confrontados com uma tarefa inesperada - uma mudança de pneus na escuridão total!

Wheatley diz: "A chamada 'Pitch Black Pit Stop' é algo que eu literalmente não estava à espera. Mas com a Red Bull, temos sempre de esperar o inesperado."

"Uma boa coordenação olho/mão é a base para uma troca rápida de pneus, por isso foi interessante ver o que acontece quando o elemento da visão é removido."

De antemão, alguns especialistas da RBR foram questionados sobre o tempo que conseguiriam ao trocar os pneus no escuro.

Diretor de Equipa Christian Horner: "2,6 segundos."



Sergio Pérez: "33 segundos."



Jonathan Wheatley: "2,1 segundos."



Max Verstappen: "6.69 segundos."



A equipa das boxes concordou em 3,1 segundos antes do início dos trabalhos na fábrica de carros de corrida de Milton Keynes.



Trabalharam com um Red Bull Racing RB14 com um motor elétrico. As viseiras dos capacetes dos mecânicos foram inicialmente cobertas com película opaca. Lee Stevenson, mecânico-chefe: "Temos de encontrar formas e meios de comunicar uns com os outros para que um saiba quando o trabalho do outro está concluído. A forma como o fazem depende de vós".



Entre muitas gargalhadas e algumas maldições ocasionais, foram atingidos inicialmente tempos de cerca de oito ou nove segundos. Por vezes, os tipos com a chave de impacto estavam ao lado do pneu, o que não ajudava a desapertar a porca da roda.



Depois, rapidamente se criou uma atmosfera como esta: Esperem um minuto, podemos fazer melhor do que isto!



Após as primeiras mudanças de treino, com os mecânicos sem visão nos capacetes, as luzes do pavilhão foram desligadas. Apenas a luz infravermelha foi mantida. O condutor ao volante e os dois especialistas no macaco receberam dispositivos de visão nocturna. Lee Stevenson: "Se toda a gente fosse cega, isto não funcionaria".



Graças às câmaras de infravermelhos, o filme mostra os mecânicos a tatearem no escuro, apesar de as suas viseiras estarem agora levantadas. Foram dadas dez tentativas aos mecânicos.



7,5 segundos, 9,8 segundos, 6,7 segundos, 4 segundos. Stevenson: "Esperava que chegássemos aos três segundos."



Jonathan Wheatley: "Fiquei satisfeito com a alegria com que os nossos rapazes encararam esta tarefa. Acabámos com um melhor tempo de 2,84 segundos, e nem sequer nos devíamos envergonhar de um tempo destes no dia."



Lee Stevenson: "Estou muito orgulhoso dos rapazes. Conseguir um tempo abaixo dos três segundos no escuro é fabuloso."



Jonathan Wheatley: "Não preciso necessariamente de ter uma situação destas na pista de corrida neste momento, mas foi bom ver como a nossa máquina está bem oleada quando se trata de mudar os pneus - mesmo no escuro."



Veja o filme aqui.





Prémio DHL Fastest Pit Stop - todos os vencedores

Ferrari 2015

2015 Williams

2017 Mercedes

2018 Red Bull Racing

2019 Red Bull Racing

2020 Red Bull Racing

2021 Red Bull Racing

2022 Red Bull Racing

2023 Red Bull Racing