Gernot Döller, CEO de Audi: Compromiso con la Fórmula 1

El 26 de agosto de 2022, Audi confirmó que la marca de los cuatro aros entraría en la Fórmula 1 en 2026. Markus Duesmann, CEO del Grupo Audi desde abril de 2020, dejará su cargo; a finales de junio de 2023, Audi anunció que Duesmann sería sustituido por Gernot Döllner a partir del 1 de septiembre.

Duesmann era el gran valedor del proyecto Audi F1, y rápidamente empezaron a circular rumores cuando fue destituido: La entrada en la categoría reina volvía a estar en el punto de mira del Grupo. Audi lo desmintió inmediatamente: "La entrada en la Fórmula 1 se basa en una decisión del Consejo de Administración, el proyecto y el calendario no han cambiado".

Sin embargo, la revista de noticias Spiegel informó de que, debido al cambio de Consejero Delegado y a las próximas medidas de reducción de costes, la entrada se está revisando de nuevo. Se dice que el Consejo de Administración ha debatido centrar todos los recursos en la producción.

Der Spiegel hacía referencia a informaciones procedentes de círculos de la empresa matriz Volkswagen, según las cuales los planes de entrada no se habían analizado detenidamente hasta el final. Por tanto, la decisión de entrar en la empresa no era inatacable.



Sin embargo, Gernot Döllner dice ahora en su primera gran entrevista en el Handelsblatt: "Hay una decisión clara del Consejo de Administración y de los Consejos de Supervisión de Audi y Volkswagen de que Audi entrará en la Fórmula 1 en 2026. Este plan está en marcha".



Döllner quiere pisar el acelerador con Audi, especialmente en América, precisamente donde la Fórmula 1 está experimentando un auge como nunca antes. El CEO de Audi continuó en el Handelsblatt: "Queremos vender muchos más coches en Estados Unidos y otros mercados. Actualmente vendemos unos 230.000 vehículos en Estados Unidos. En China, la cifra ronda los 700.000, y allí no vemos grandes rachas de crecimiento. Por eso queremos reforzar Norteamérica como tercer pilar junto a Europa y China".





Audi: prototipo de motor en pruebas

Audi hizo el anuncio durante el Gran Premio de Bélgica de 2022: La marca premium entra en la categoría reina, se hará cargo de la escudería Sauber paso a paso, con dos coches Audi en la parrilla de Fórmula 1 a partir de 2026.



En la tarde del 29 de junio, el Consejo de Supervisión del Grupo Volkswagen decidió que el CEO Duesmann debía dejar su puesto en la filial de VW, Audi. Duesmann fue sustituido a partir del 1 de septiembre por Gernot Döllner, que recientemente fue responsable de la estrategia global del Grupo VW. Antes de eso, Döllner fue jefe de desarrollo de conceptos en Porsche y responsable, por ejemplo, de la serie de modelos Panamera.



¿Qué ocurrió entonces? Der Spiegel informó de críticas internas a Duesmann. No todo el mundo estaba convencido de sus planes de reorganización, las ventas se debilitaban en el importante mercado chino y los avances en el sector de los coches eléctricos no progresaban lo suficientemente rápido para el Grupo VW. La relación de Duesmann con el jefe de VW, Oliver Blume, se consideraba tensa. Por otra parte, Duesmann es descrito como un confidente cercano de Porsche y del jefe de VW, Blume.



Duesmann causó ofensas, por ejemplo al anunciar prematuramente el abandono del motor de combustión, lo que disgustó a muchos clientes de Audi de toda la vida. Las declaraciones sobre los límites de velocidad o los días sin coche también causaron resentimiento.



En la actualidad, Audi está adquiriendo gradualmente acciones de la escudería Sauber. El desarrollo de la escudería bajo los auspicios de Audi Formula Racing GmbH, fundada especialmente en Neuburg an der Donau, continúa a toda velocidad.



El núcleo del equipo de desarrollo está formado por empleados experimentados de Audi Sport y Audi, que cuentan con muchos años de experiencia diversa en el automovilismo electrificado. También se están incorporando al equipo especialistas en Fórmula 1 ajenos a la empresa. El proceso de contratación debería concluir a finales de año y el equipo debería estar formado por más de 300 empleados.



Al mismo tiempo, se está ampliando el Centro de Competencia Motorsport de Neuburg para el proyecto de Fórmula 1: En un nuevo edificio con una superficie de unos 3.000 metros cuadrados, se instalaron bancos de pruebas adicionales para el desarrollo de la unidad de potencia a partir de la segunda mitad del año.



Un diseño modular permite poner en funcionamiento los bancos de pruebas de última generación incluso antes de que el edificio esté terminado a principios de 2024.



Un motor monocilíndrico, en funcionamiento de prueba desde finales de 2022, proporcionó información valiosa para el desarrollo, el diseño del banco de pruebas y la validación de los instrumentos de medición. Está previsto que la primera unidad de propulsión híbrida, compuesta por un motor de combustión, un motor eléctrico, una batería y un sistema electrónico de control, funcione en el banco de pruebas este año y constituya la base del futuro concepto de vehículo.