Gernot Döller, CEO d'Audi : profession de foi en faveur de la Formule 1

Le 26 août 2022, Audi a confirmé que la marque aux quatre anneaux se lancerait dans la Formule 1 en 2026. Markus Duesmann, chef du groupe Audi depuis avril 2020, ne verra plus cela à son poste ; fin juin 2023, Audi a annoncé que Duesmann serait remplacé par Gernot Döllner à partir du 1er septembre.

Duesmann était le grand défenseur du projet Audi F1, et avec son éviction du pouvoir, la rumeur s'est rapidement répandue : L'entrée dans la catégorie reine serait à nouveau examinée au sein du groupe. Audi a démenti dans la foulée : "L'entrée en Formule 1 repose sur une décision du directoire, le projet et le calendrier restent inchangés".

Mais le magazine d'information Spiegel a rapporté qu'en raison du changement de patron et des mesures d'économie à venir, l'entrée en scène serait à nouveau examinée. Toutes les ressources, comme il en aurait été question au sein du conseil d'administration, devraient être concentrées sur la production.

Le Spiegel se réfère à des informations provenant de cercles de la maison mère Volkswagen, selon lesquelles les plans d'entrée n'auraient pas été soigneusement calculés jusqu'au bout. La décision d'entrer dans le capital ne serait donc pas intouchable.



Mais Gernot Döllner déclare désormais dans sa première grande interview au Handelsblatt : "Il existe une décision claire du directoire ainsi que des conseils de surveillance d'Audi et de Volkswagen, selon laquelle Audi se lancera dans la Formule 1 en 2026. Ce plan est établi".



Avec Audi, Doellner veut surtout mettre les gaz en Amérique, c'est-à-dire précisément là où la Formule 1 connaît actuellement un boom comme jamais auparavant. Le CEO d'Audi poursuit dans le Handelsblatt : "Nous voulons vendre nettement plus de voitures aux Etats-Unis et sur d'autres marchés. Actuellement, nous vendons environ 230.000 véhicules aux Etats-Unis. En Chine, nous en avons environ 700.000, et nous n'y voyons pas de grandes poussées de croissance. Nous voulons donc renforcer l'Amérique du Nord comme troisième pilier, à côté de l'Europe et de la Chine".





Audi : prototype de moteur en test

Dans le cadre du Grand Prix de Belgique 2022, Audi a fait une annonce : La marque premium fait son entrée dans la catégorie reine, l'écurie Sauber est progressivement reprise, deux bolides Audi seront au départ de la Formule 1 à partir de 2026.



L'après-midi du 29 juin, le conseil de surveillance du groupe Volkswagen a pris une décision - le chef Duesmann doit quitter son poste chez Audi, la filiale de VW. Duesmann a été remplacé à partir du 1er septembre par Gernot Döllner, qui était dernièrement responsable de la stratégie globale du groupe VW. Auparavant, Döllner dirigeait le développement de concepts chez Porsche et était par exemple responsable de la série Panamera.



Que s'est-il passé à l'époque ? Le magazine Der Spiegel a fait état de critiques internes à l'encontre de Duesmann. Tout le monde n'était pas convaincu par ses projets de transformation, les ventes sur le marché important qu'est la Chine faiblissaient, les progrès dans le domaine des voitures électriques n'étaient pas assez rapides pour le groupe VW. La relation entre Duesmann et le patron de VW Oliver Blume était considérée comme tendue. En revanche, Duessmann est considéré comme un proche de Blume, le patron de Porsche et de VW.



Duesmann a été choqué, il a par exemple annoncé prématurément l'abandon du moteur à combustion, ce qui a contrarié de nombreux clients de longue date d'Audi. Les déclarations sur les limitations de vitesse ou les journées sans voiture ont également suscité le mécontentement.



Actuellement, Audi prend progressivement des parts dans l'écurie Sauber. La mise en place de l'équipe sous l'égide de la société Audi Formula Racing GmbH, spécialement créée à cet effet, sur le site de Neuburg an der Donau, se poursuit à un rythme soutenu.



Le noyau de l'équipe de développement est constitué de collaborateurs expérimentés d'Audi Sport et d'Audi, qui disposent d'un savoir-faire varié et de longue date dans le sport automobile électrifié. S'y ajoutent des spécialistes de la Formule 1 venus de l'extérieur pour renforcer l'équipe de manière ciblée. D'ici la fin de l'année, la constitution du personnel devrait être achevée et l'équipe devrait compter plus de 300 collaborateurs.



Parallèlement, le centre de compétences Motorsport de Neuburg sera agrandi pour le projet Formule 1 : Dans un nouveau bâtiment d'une surface d'environ 3000 m², des bancs d'essai supplémentaires ont été installés à partir du deuxième semestre pour le développement du Power-Unit.



Une construction modulaire permet de mettre en service les bancs d'essai ultramodernes avant même que le bâtiment ne soit achevé début 2024.



Un moteur monocylindre, en test depuis fin 2022, a fourni de précieuses informations pour le développement, la construction du banc d'essai et la validation des instruments de mesure. La première unité d'entraînement hybride, composée d'un moteur à combustion, d'un moteur électrique, d'une batterie et d'une électronique de commande, devrait fonctionner sur le banc d'essai cette année encore et constituer la base du futur concept de véhicule.