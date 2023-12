Gernot Döller, CEO di Audi: impegno per la Formula 1

Il 26 agosto 2022, Audi ha confermato che il marchio con i quattro anelli sarebbe entrato in Formula 1 nel 2026. Markus Duesmann, CEO del Gruppo Audi dall'aprile 2020, non ricoprirà più il suo incarico; alla fine di giugno 2023, Audi ha annunciato che Duesmann sarebbe stato sostituito da Gernot Döllner a partire dal 1° settembre.

Duesmann è stato il grande sostenitore del progetto Audi F1 e le voci hanno iniziato a circolare rapidamente quando è stato estromesso: L'ingresso nella classe regina era di nuovo sotto esame all'interno del Gruppo. Audi ha immediatamente smentito: "L'ingresso in Formula 1 si basa su una decisione del Consiglio di Amministrazione, il progetto e il calendario rimangono invariati".

Tuttavia, la rivista Spiegel ha riferito che, a causa del cambio di CEO e delle imminenti misure di riduzione dei costi, l'ingresso in Formula 1 è stato nuovamente rivisto. Il consiglio di amministrazione avrebbe discusso di concentrare tutte le risorse sulla produzione.

Der Spiegel ha fatto riferimento a informazioni provenienti da ambienti della casa madre Volkswagen, secondo le quali i piani di ingresso non erano stati analizzati attentamente fino in fondo. La decisione di entrare nell'azienda non era quindi inattaccabile.



Tuttavia, Gernot Döllner afferma ora nella sua prima intervista importante all'Handelsblatt: "C'è una chiara decisione del Consiglio di gestione e dei Consigli di sorveglianza di Audi e Volkswagen che Audi entrerà in Formula 1 nel 2026. Questo piano è in atto".



Döllner vuole spingere sull'acceleratore con Audi, soprattutto in America, dove la Formula 1 sta vivendo un boom senza precedenti. L'amministratore delegato di Audi ha proseguito nell'Handelsblatt: "Vogliamo vendere molte più auto negli Stati Uniti e in altri mercati. Attualmente vendiamo circa 230.000 veicoli negli Stati Uniti. In Cina, la cifra si aggira intorno alle 700.000 unità e non vediamo alcuno slancio di crescita. Vogliamo quindi rafforzare il Nord America come terzo pilastro, accanto all'Europa e alla Cina".





Audi: prototipo di motore in prova

Audi ha fatto l'annuncio durante il Gran Premio del Belgio del 2022: Il marchio premium entra nella classe regina, la scuderia Sauber sarà rilevata passo dopo passo, con due vetture Audi sulla griglia di partenza della Formula 1 a partire dal 2026.



Nel pomeriggio del 29 giugno, il Consiglio di Sorveglianza del Gruppo Volkswagen ha deciso che il CEO Duesmann deve lasciare il suo posto alla filiale VW Audi. Duesmann è stato sostituito dal 1° settembre da Gernot Döllner, che è stato recentemente responsabile della strategia generale del Gruppo VW. In precedenza, Döllner è stato responsabile dello sviluppo dei concetti in Porsche ed è stato responsabile, ad esempio, della serie di modelli Panamera.



Cosa è successo allora? Der Spiegel ha riportato critiche interne a Duesmann. Non tutti erano convinti dei suoi piani di riorganizzazione, le vendite si stavano indebolendo nell'importante mercato cinese e i progressi nel settore delle auto elettriche non erano abbastanza rapidi per il Gruppo VW. I rapporti tra Duesmann e il capo della VW Oliver Blume erano considerati tesi. Duesmann, invece, è descritto come uno stretto confidente di Porsche e del capo di VW Blume.



Duesmann ha causato offese, ad esempio annunciando prematuramente l'abbandono del motore a combustione, cosa che ha turbato molti clienti Audi di lunga data. Anche le dichiarazioni sui limiti di velocità o sulle giornate senza auto hanno causato risentimento.



Audi sta attualmente rilevando gradualmente le quote della scuderia Sauber. Lo sviluppo della squadra sotto l'egida dell'Audi Formula Racing GmbH, appositamente fondata presso la sede di Neuburg an der Donau, prosegue a pieno ritmo.



Il nucleo del team di sviluppo è costituito da dipendenti esperti di Audi Sport e Audi, che vantano una pluriennale esperienza nel settore degli sport motoristici elettrificati. Al team si stanno unendo anche specialisti di Formula 1 esterni all'azienda. Il processo di assunzione dovrebbe essere completato entro la fine dell'anno e il team dovrebbe essere composto da più di 300 dipendenti.



Allo stesso tempo, il Centro di Competenza Motorsport di Neuburg viene ampliato per il progetto di Formula 1: In un nuovo edificio con una superficie di circa 3.000 metri quadrati, dalla seconda metà dell'anno sono stati installati altri banchi di prova per lo sviluppo della power unit.



Grazie a un design modulare, i banchi di prova all'avanguardia potranno essere messi in funzione anche prima del completamento dell'edificio, previsto per l'inizio del 2024.



Un motore monocilindrico, in funzione dalla fine del 2022, ha fornito preziose indicazioni per lo sviluppo, la progettazione dei banchi di prova e la validazione degli strumenti di misura. La prima unità di propulsione ibrida, composta da motore a combustione, motore elettrico, batteria ed elettronica di controllo, sarà in funzione sul banco di prova quest'anno e costituirà la base del futuro concetto di veicolo.