CEO da Audi, Gernot Döller: Compromisso com a Fórmula 1

Em 26 de agosto de 2022, a Audi confirmou que a marca dos quatro anéis entraria na Fórmula 1 em 2026. Markus Duesmann, CEO do Grupo Audi desde abril de 2020, deixará de ocupar o seu cargo; no final de junho de 2023, a Audi anunciou que Duesmann seria substituído por Gernot Döllner a partir de 1 de setembro.

Duesmann era o grande apoiante do projeto Audi F1 e os rumores começaram a circular rapidamente quando foi demitido: A entrada na categoria rainha estava novamente a ser analisada no seio do Grupo. A Audi desmentiu imediatamente: "A entrada na Fórmula 1 baseia-se numa decisão do Conselho de Administração, o projeto e o calendário permanecem inalterados".

No entanto, a revista Spiegel informou que, devido à mudança de CEO e às próximas medidas de redução de custos, a entrada está a ser revista novamente. O Conselho de Administração terá discutido a possibilidade de concentrar todos os recursos na produção.

Der Spiegel referiu-se a informações de círculos da empresa-mãe Volkswagen, segundo as quais os planos de entrada não tinham sido cuidadosamente analisados até ao fim. A decisão de entrar na empresa não era, portanto, inatacável.



No entanto, Gernot Döllner afirma agora na sua primeira grande entrevista ao Handelsblatt: "Há uma decisão clara do Conselho de Administração e dos Conselhos de Supervisão da Audi e da Volkswagen de que a Audi entrará na Fórmula 1 em 2026. Este plano está em vigor".



Döllner quer pisar no acelerador com a Audi, especialmente na América, exatamente onde a Fórmula 1 está passando por um boom como nunca antes. O CEO da Audi continuou no Handelsblatt: "Queremos vender significativamente mais carros nos EUA e noutros mercados. Atualmente, vendemos cerca de 230.000 veículos nos EUA. Na China, o número é de cerca de 700.000, e não vemos nenhum grande surto de crescimento lá. Por isso, queremos reforçar a América do Norte como um terceiro pilar, a par da Europa e da China".





Audi: protótipo de motor em teste

A Audi fez o anúncio durante o Grande Prémio da Bélgica de 2022: A marca premium está a entrar na categoria rainha, a equipa de corridas Sauber será assumida passo a passo, com dois carros Audi na grelha de partida da Fórmula 1 a partir de 2026.



Na tarde de 29 de junho, o Conselho de Supervisão do Grupo Volkswagen decidiu que o Diretor-Geral Duesmann deve abandonar o seu cargo na Audi, filial da VW. Duesmann foi substituído a partir de 1 de setembro por Gernot Döllner, que foi recentemente responsável pela estratégia global do Grupo VW. Antes disso, Döllner foi diretor de desenvolvimento de conceitos na Porsche e foi responsável, por exemplo, pela série de modelos Panamera.



O que aconteceu na altura? Der Spiegel noticiou críticas internas a Duesmann. Nem todos estavam convencidos dos seus planos de reorganização, as vendas estavam a enfraquecer no importante mercado chinês e os progressos no sector dos automóveis eléctricos não estavam a ser suficientemente rápidos para o Grupo VW. A relação de Duesmann com o patrão da VW, Oliver Blume, era considerada tensa. Por outro lado, Duesmann é descrito como um confidente próximo da Porsche e do patrão da VW, Blume.



Duesmann causou problemas, por exemplo, ao anunciar prematuramente o abandono do motor de combustão, o que perturbou muitos clientes de longa data da Audi. As declarações sobre os limites de velocidade ou os dias sem carros também causaram ressentimentos.



Atualmente, a Audi está a adquirir gradualmente as acções da equipa de corridas Sauber. O desenvolvimento da equipa, sob a égide da Audi Formula Racing GmbH, especialmente fundada em Neuburg an der Donau, prossegue a todo o vapor.



O núcleo da equipa de desenvolvimento é composto por funcionários experientes da Audi Sport e da Audi, que têm muitos anos de experiência diversificada no desporto automóvel electrificado. Especialistas em Fórmula 1 de fora da empresa estão também a juntar-se à equipa. O processo de recrutamento deverá estar concluído até ao final do ano e a equipa deverá ser composta por mais de 300 colaboradores.



Ao mesmo tempo, o Centro de Competências Motorsport em Neuburg está a ser ampliado para o projeto de Fórmula 1: Num novo edifício com uma área útil de cerca de 3000 metros quadrados, foram instalados, a partir do segundo semestre, bancos de ensaio adicionais para o desenvolvimento da unidade de potência.



Um design modular permite que as bancadas de teste de última geração sejam colocadas em funcionamento mesmo antes de o edifício estar concluído no início de 2024.



Um motor monocilíndrico, que tem estado em funcionamento desde o final de 2022, forneceu informações valiosas sobre o desenvolvimento, a conceção do banco de ensaios e a validação dos instrumentos de medição. A primeira unidade de tração híbrida, composta por um motor de combustão, motor elétrico, bateria e eletrónica de controlo, deverá funcionar no banco de ensaios este ano e constituir a base do futuro conceito de veículo.