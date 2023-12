Daniel Ricciardo: "Eran malos hábitos

La temporada 2022 de Daniel Ricciardo en McLaren fue una desilusión: el ocho veces ganador del GP de Australia fue incapaz de hacer frente al manejo del McLaren y se vio superado una y otra vez por su compañero inglés Lando Norris. En verano, Ricciardo recibió la noticia de que no habría tercer año con McLaren. Sólo terminó undécimo en el campeonato, con 37 puntos; Norris fue séptimo en el campeonato, con 122 puntos.

Ricciardo volvió a la empresa que le había marcado el rumbo en la Fórmula 1: Red Bull. Fue contratado por Red Bull Racing como tercer piloto junto a Max Verstappen y Sergio Pérez.

"Todo comenzó en una habitación de hotel en la Ciudad de México en 2022", dijo el director del equipo Red Bull Racing, Christian Horner, en el podcast F1 Nation. "Me reuní con Daniel. Sus opciones para 2023 eran limitadas. Me pareció que estaba roto".

"Le dije: '¿Por qué no vuelves con nosotros, haces algo de trabajo aquí en el simulador, haces algunas pruebas de neumáticos para nosotros, y quién sabe, tal vez redescubras tu pasión por el deporte'".

Horner continuó: "Honestamente, no reconocí a Ricciardo. Ese no era el Daniel que una vez había disputado grandes carreras para nosotros. Estaba visiblemente infeliz".



"Después de la final del mundial en Abu Dhabi, vino a vernos a Milton Keynes y se sentó en el simulador. Fue un desastre. Había adquirido malos hábitos. Pero Daniel trabajó con su antiguo ingeniero de carreras Simon Rennie, que ahora se encarga del simulador".



¿Cuáles eran esos malos hábitos?



Horner explica: "Cuando un piloto de carreras tiene que conducir un coche que no es tan bueno, automáticamente intenta adaptarse al vehículo hasta cierto punto para sacarle más partido. Para ello, sin embargo, tiene que hacer concesiones y alejarse de cómo preferiría conducir."



"Por ejemplo, Daniel frenaba de forma muy diferente a lo que estábamos acostumbrados de él en el pasado. Hablamos del manejo del coche cuando el piloto levanta el pie del acelerador". Se trata del sobreviraje en las frenadas cuando el coche empieza a guiñar, lo que en la jerga de las carreras se denomina rotación del coche.



Ricciardo, de 34 años, lo comentó en el podcast de Fórmula 1 Beyond The Grid. Daniel dice: "Estos malos hábitos se debían en última instancia a una falta de confianza en mí mismo".



"Cuando me uní a Red Bull Racing en la simulación, estaba ciertamente nervioso. Sabía que Christian me recibiría con los brazos abiertos, pero no estaba tan seguro de que ese sentimiento se aplicara a todo el personal. Porque algunos de ellos no habían estado contentos de que me trasladara a Renault a finales de 2018."



"Honestamente, mi confianza se había ido después de la temporada 2022. Supongo que estaba un poco quemado y había perdido mi amor por la Fórmula 1. Pero sin esa pasión, sin ese fuego, nunca habría llegado tan lejos."



"Lo del hábito es otra cosa. La primera vez que volví a sentarme en el simulador de RBR, la gente me hizo darme cuenta: ese no eres tú".



Christian Horner de nuevo: "Pudimos ver lo rápido que progresaba Ricciardo y cómo aumentaba su confianza carrera a carrera. Al final, estuvo al mismo nivel que los pilotos titulares Verstappen y Pérez."



La continuación ya se conoce: Prueba de neumáticos en Silverstone, tiempos por vuelta que habrían sido suficientes para la primera fila de la parrilla del GP de Gran Bretaña, Ricciardo fue llevado a AlphaTauri por Red Bull, donde sustituyó al débil Nyck de Vries.