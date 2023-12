Daniel Ricciardo : "C'était de mauvaises habitudes

La saison de GP 2022 de Daniel Ricciardo chez McLaren n'a été qu'une désillusion : l'Australien, huit fois vainqueur de GP, n'a pas réussi à maîtriser le comportement de la McLaren et a été battu à plusieurs reprises par son coéquipier anglais Lando Norris. L'été dernier, Ricciardo a appris qu'il n'aurait pas de troisième année avec McLaren. Il n'a terminé que onzième au championnat du monde, avec 37 points ; Norris s'est classé septième, avec 122 points.

Ricciardo est retourné dans l'entreprise qui avait posé les jalons de la Formule 1 pour lui : Red Bull. Il a été engagé par Red Bull Racing comme troisième pilote, aux côtés de Max Verstappen et Sergio Pérez.

"Tout a commencé dans une chambre d'hôtel à Mexico en 2022", a déclaré à ce sujet le directeur de l'équipe Red Bull Racing Christian Horner dans le podcast F1 Nation. "J'ai rencontré Daniel. Ses possibilités pour 2023 étaient limitées. Il m'a semblé brisé".

"Je lui ai dit : 'Reviens avec nous, occupe-toi ici du travail dans le simulateur, fais des essais de pneus pour nous, et qui sait, peut-être redécouvriras-tu ta passion pour le sport'".

Horner poursuit : "Honnêtement, je n'ai pas reconnu Ricciardo. Ce n'était pas le Daniel qui avait autrefois fait de si belles courses pour nous. Il était visiblement malheureux".



"Après la finale du championnat du monde d'Abu Dhabi, il est venu chez nous à Milton Keynes et s'est assis dans le simulateur. C'était la catastrophe pure et simple ! Il avait pris d'assez mauvaises habitudes. Mais Daniel travaillait avec son ancien ingénieur de course, Simon Rennie, qui est aujourd'hui responsable du sim".



Quelles étaient au juste ces mauvaises habitudes ?



Horner approfondit : "Lorsqu'un pilote de course doit piloter une voiture qui n'est pas très bonne, il essaie automatiquement de s'adapter à la voiture dans une certaine mesure afin d'en tirer davantage. Mais pour cela, il doit faire des compromis et s'éloigner de la manière dont il préférerait lui-même conduire".



"Par exemple, Daniel a freiné très différemment de ce que nous avions l'habitude de voir chez lui. Nous parlons ici du maniement de la voiture lorsque le pilote a lâché l'accélérateur". Il s'agit ici d'un survirage sur les freins, lorsque la voiture se met à lambiner ; dans le jargon de la course, on parle de la rotation de la voiture.



Ricciardo, 34 ans, s'est exprimé à ce sujet dans le podcast de Formule 1 Beyond The Grid. Daniel déclare à ce sujet : "Ces mauvaises habitudes sont finalement revenues à un manque de confiance en soi".



"Quand je suis arrivé chez Red Bull Racing dans la Sim, j'avoue que j'étais nerveux. Je savais que Christian m'accueillerait à bras ouverts, mais je n'étais pas sûr que ce sentiment s'appliquerait à tout le personnel. Car certains d'entre eux n'avaient pas été heureux de me voir partir chez Renault fin 2018".



"Très honnêtement, ma confiance en moi avait disparu après la saison 2022. Je suppose que j'étais un peu cramé et que j'avais perdu mon amour pour la Formule 1. Mais sans cette passion, sans cette flamme, je ne serais jamais arrivé aussi loin".



"Pour ce qui est des habitudes, c'est différent. La première fois que je me suis assis à nouveau dans le simulateur de RBR, les gens m'ont fait comprendre - ce n'est pas toi".



Christian Horner encore une fois : "Nous avons pu voir les progrès rapides de Ricciardo et son assurance croissante d'une intervention à l'autre. A la fin, il était au même niveau que les pilotes titulaires Verstappen et Pérez".



La suite est connue : Test de pneus à Silverstone, temps au tour qui auraient suffi pour la première ligne de la grille de départ du GP de Grande-Bretagne, Ricciardo a été amené par Red Bull chez AlphaTauri, où il a remplacé le faible Nyck de Vries.