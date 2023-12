Daniel Ricciardo: Erano cattive abitudini

La stagione 2022 di Daniel Ricciardo alla McLaren è stata una delusione: l'otto volte vincitore del GP d'Australia non è riuscito a gestire la McLaren ed è stato battuto più volte dal suo compagno di squadra inglese Lando Norris. In estate, Ricciardo ha ricevuto la notizia che non ci sarebbe stato un terzo anno con la McLaren. Si è piazzato solo all'undicesimo posto in campionato, con 37 punti; Norris era settimo in campionato, con 122 punti.

Ricciardo è tornato all'azienda che lo aveva lanciato in Formula 1: la Red Bull. È stato ingaggiato dalla Red Bull Racing come terzo pilota al fianco di Max Verstappen e Sergio Pérez.

"Tutto è iniziato in una stanza d'albergo a Città del Messico nel 2022", ha detto il team principal della Red Bull Racing Christian Horner nel podcast F1 Nation. "Ho incontrato Daniel. Le sue opzioni per il 2023 erano limitate. Mi sembrava distrutto".

"Gli ho detto: 'Perché non torni da noi, fai un po' di lavoro qui al simulatore, fai un po' di test di pneumatici per noi, e chissà, forse riscoprirai la tua passione per questo sport'".

Horner ha continuato: "Onestamente, non ho riconosciuto Ricciardo. Non era il Daniel che un tempo aveva disputato delle gare così belle per noi. Era visibilmente infelice".



"Dopo la finale del campionato del mondo ad Abu Dhabi, è venuto da noi a Milton Keynes e si è seduto al simulatore. È stato un disastro! Aveva preso delle pessime abitudini. Ma Daniel ha lavorato con il suo ex ingegnere di gara Simon Rennie, che ora è il responsabile del simulatore".



Quali erano queste cattive abitudini?



Horner spiega: "Quando un pilota deve guidare un'auto che non è molto buona, cerca automaticamente di adattarsi al veicolo in una certa misura per ottenere di più. Per farlo, però, deve scendere a compromessi e allontanarsi dal modo in cui preferirebbe guidare".



"Per esempio, Daniel ha frenato in modo molto diverso da come eravamo abituati a vederlo in passato. Stiamo parlando della gestione della vettura quando il pilota toglie il piede dall'acceleratore". Si tratta di sovrasterzo in frenata quando l'auto inizia a imbardare, che nel gergo delle corse viene definito come rotazione della vettura.



Il 34enne Ricciardo ha commentato l'accaduto nel podcast di Formula 1 Beyond The Grid. Daniel ha dichiarato: "Queste cattive abitudini erano in definitiva dovute a una mancanza di fiducia in se stessi".



"Quando sono entrato a far parte della Red Bull Racing nella simulazione di gara, ero indubbiamente nervoso. Sapevo che Christian mi avrebbe accolto a braccia aperte, ma non ero sicuro che questo sentimento si sarebbe applicato a tutto lo staff. Perché alcuni di loro non erano contenti del mio passaggio alla Renault alla fine del 2018".



"Onestamente, la mia fiducia era sparita dopo la stagione 2022. Credo di essermi un po' esaurito e di aver perso l'amore per la Formula 1. Ma senza quella passione, senza quel fuoco, senza quella voglia di fare. Ma senza quella passione, senza quel fuoco, non sarei mai arrivato così lontano".



"L'abitudine è un'altra cosa. La prima volta che mi sono seduto di nuovo nel simulatore della RBR, la gente mi ha fatto capire che quello non sei tu".



Ancora Christian Horner: "Abbiamo visto come Ricciardo sia progredito rapidamente e come la sua fiducia sia aumentata di gara in gara. Alla fine, era allo stesso livello dei piloti regolari Verstappen e Pérez".



Il seguito è noto: Test di gomme a Silverstone, tempi sul giro che sarebbero stati sufficienti per la prima fila dello schieramento per il GP di Gran Bretagna, Ricciardo è stato portato in AlphaTauri dalla Red Bull, dove ha sostituito il debole Nyck de Vries.