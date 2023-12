Daniel Ricciardo: Foram maus hábitos

A época do GP de 2022 de Daniel Ricciardo na McLaren foi uma desilusão: o oito vezes vencedor do GP da Austrália não conseguiu lidar com o manuseamento do McLaren e foi batido repetidamente pelo seu companheiro de equipa inglês Lando Norris. No verão, Ricciardo recebeu a notícia de que não haveria um terceiro ano com a McLaren. Terminou apenas em décimo primeiro lugar no campeonato, com 37 pontos; Norris foi sétimo no campeonato, com 122 pontos.

Ricciardo regressou à empresa que lhe tinha dado o rumo na Fórmula 1: a Red Bull. Foi contratado pela Red Bull Racing como terceiro piloto, ao lado de Max Verstappen e Sergio Pérez.

"Tudo começou num quarto de hotel na Cidade do México em 2022", disse o chefe de equipa da Red Bull Racing, Christian Horner, no podcast F1 Nation. "Encontrei-me com o Daniel. As suas opções para 2023 eram limitadas. Ele pareceu-me destroçado".

"Eu disse-lhe: 'Porque não voltas para nós, fazes algum trabalho aqui no simulador, fazes alguns testes de pneus para nós e, quem sabe, talvez redescubras a tua paixão pelo desporto'".

Horner continuou: "Honestamente, eu não reconheci Ricciardo. Aquele não era o Daniel que já tinha disputado grandes corridas para nós. Ele estava visivelmente infeliz".



"Depois da final do campeonato do mundo em Abu Dhabi, ele veio até nós em Milton Keynes e sentou-se no simulador. Foi um desastre! Ele tinha apanhado alguns hábitos muito maus. Mas o Daniel trabalhou com o seu antigo engenheiro de corrida, Simon Rennie, que é agora o responsável pelo simulador."



Quais eram esses maus hábitos?



Horner explica: "Quando um piloto de corridas tem de conduzir um carro que não é assim tão bom, tenta automaticamente adaptar-se ao veículo até um certo ponto, de modo a tirar mais partido dele. Para o fazer, no entanto, tem de fazer concessões e afastar-se da forma como preferia conduzir."



"Por exemplo, o Daniel travou de forma muito diferente daquela a que estávamos habituados no passado. Estamos a falar do comportamento do carro quando o piloto tira o pé do acelerador". Trata-se de sobreviragem nos travões, quando o carro começa a guinar, o que na gíria das corridas é designado por rotação do carro.



Ricciardo, de 34 anos, comentou o assunto no podcast de Fórmula 1 Beyond The Grid. Daniel diz: "Estes maus hábitos devem-se, em última análise, a uma falta de auto-confiança".



"Quando me juntei à Red Bull Racing na simulação, estava reconhecidamente nervoso. Sabia que o Christian me receberia de braços abertos, mas não tinha a certeza se esse sentimento se aplicaria a toda a equipa. Porque alguns deles não ficaram satisfeitos com a minha mudança para a Renault no final de 2018."



"Honestamente, a minha confiança foi-se embora depois da época de 2022. Acho que estava um pouco esgotado e tinha perdido o meu amor pela Fórmula 1. Mas sem essa paixão, sem esse fogo, eu nunca teria chegado tão longe."



"A questão do hábito é outra. A primeira vez que me sentei de novo no simulador da RBR, as pessoas fizeram-me perceber que não era assim."



Christian Horner novamente: "Pudemos ver como Ricciardo progrediu rapidamente e como sua confiança aumentou de corrida para corrida. No final, ele estava no mesmo nível que os pilotos regulares Verstappen e Pérez."



A sequência é conhecida: Teste de pneus em Silverstone, tempos de volta que teriam sido suficientes para a primeira linha da grelha para o GP de Inglaterra, Ricciardo foi levado para a AlphaTauri pela Red Bull, onde substituiu o fraco Nyck de Vries.