Mike Krack (Aston Martin): ¿Qué mueve a Fernando Alonso?

La sorpresa de la primavera de Fórmula 1 de 2023 no ha sido Max Verstappen, sino Fernando Alonso: el español ha tenido una actuación impresionante, subiendo al podio cinco veces en las seis primeras carreras y terminando cuarto en el campeonato del mundo, ¡su mejor posición final en Fórmula 1 desde 2013!

Mike Krack, director del equipo Aston Martin: "Lo que Fernando nos ha aportado es excepcional. Él impulsa a todo el mundo aquí e inculca en sus empleados un profundo deseo de mejorar constantemente. Su ambición no tiene límites y su objetivo es que luchemos por subir al podio en cada fin de semana de GP."

El luxemburgués Krack, de 51 años, continúa en la página web de Aston Martin: "Su experiencia es inestimable, su dedicación parece no tener límites. Hay pilotos que llegan a la pista, hacen su trabajo y luego desaparecen. Con Alonso es completamente diferente. Siempre hay otra pregunta, un nuevo mensaje de WhatsApp, su mente está constantemente despierta. Y Alonso se lleva a todo el mundo con él. No puedo esperar a ver de lo que será capaz con nosotros en 2024".

"Esas seis primeras carreras fueron increíbles. Pero siempre supimos que no podía seguir así para siempre, que volvería a haber momentos difíciles. Intentamos mantener los pies en el suelo y controlar las expectativas."



"Algunos de los mejores equipos no tuvieron una buena primera parte del Campeonato del Mundo, y nos dimos cuenta de que tarde o temprano se pondrían las pilas. Tuvimos un bajón a mitad de temporada. Se notó mucho más porque habíamos conseguido muy buenos resultados en el primer tercio de la temporada."



"Pero no sólo recuerdo los podios. En México, por ejemplo, tuvimos una carrera muy difícil y me impresionó profundamente lo constructivos y edificantes que fueron los comentarios de los pilotos."



"Habría sido fácil y comprensible si hubieran criticado nuestro coche en los medios de comunicación. Pero no lo hicieron. No señalaron con el dedo a los demás, sino que intentaron llegar al fondo de las dificultades para hacerlo mejor la próxima vez". Pocos días después, Fernando luchó con Pérez por un maravilloso tercer puesto en Brasil".