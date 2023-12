Mike Krack (Aston Martin) : "Fernando Alonso est comme ça

La surprise du printemps 2023 de la Formule 1 n'a pas été Max Verstappen, mais Fernando Alonso : l'Espagnol a réalisé des performances époustouflantes, montant cinq fois sur le podium lors des six premières courses et terminant quatrième du championnat du monde - son meilleur classement final en Formule 1 depuis 2013 !

Le directeur de l'équipe Aston Martin Mike Krack : "Ce que Fernando nous a apporté est exceptionnel. Il pousse tout le monde ici et transmet à ses collaborateurs le désir profond de toujours vouloir s'améliorer. Son ambition est sans limite et son objectif est que nous nous battions pour une place sur le podium lors de chaque week-end de GP".

Krack, un Luxembourgeois de 51 ans, poursuit sur la page d'accueil d'Aston Martin : "Son expérience est inestimable et son dévouement semble sans limite. Il y a des pilotes qui arrivent sur le circuit, font leur travail, puis disparaissent. Avec Alonso, c'est complètement différent. Il y a toujours une question, un nouveau message WhatsApp, son esprit est constamment en éveil. Et Alonso entraîne tout le monde avec lui. J'ai hâte de voir de quoi il sera capable avec nous en 2024".

"Ces six premières courses ont été un coup de foudre. Mais nous avons toujours été clairs - cela ne peut pas durer éternellement, il y aura aussi des moments difficiles. Nous avons essayé de garder les pieds sur terre et de contenir les attentes".



"Certaines des meilleures équipes n'ont pas eu une bonne première partie de championnat du monde, et nous savions que tôt ou tard, elles se mettraient à la tâche. En milieu de saison, nous avons eu un coup de mou. C'était d'autant plus net que nous avions justement obtenu de si bons résultats dans le premier tiers de la saison".



"Mais ce ne sont pas seulement les podiums qui me laissent un souvenir fort. Au Mexique, par exemple, nous avons eu une course très difficile et j'ai été profondément impressionné par la manière constructive et constructive dont les pilotes se sont exprimés".



"Il aurait été facile et compréhensible qu'ils critiquent notre voiture dans les médias. Mais ils ne l'ont pas fait. On n'a pas montré les autres du doigt, on a essayé d'aller au fond des difficultés pour faire mieux la prochaine fois. Quelques jours plus tard, Fernando a remporté une fabuleuse troisième place contre Pérez au Brésil".