Mike Krack (Aston Martin): Cosa spinge Fernando Alonso a fare il salto di qualità

La sorpresa della primavera 2023 della Formula 1 non è stata Max Verstappen, ma Fernando Alonso: lo spagnolo ha messo a segno una performance mozzafiato, finendo sul podio cinque volte nelle prime sei gare e concludendo al quarto posto nel campionato mondiale - la sua migliore posizione finale in Formula 1 dal 2013!

Mike Krack, Team Principal Aston Martin: "Quello che Fernando ci ha portato è eccezionale. È lui che guida tutti qui e infonde nei suoi dipendenti un profondo desiderio di migliorare costantemente. La sua ambizione è sconfinata e il suo obiettivo è quello di farci lottare per il podio in ogni weekend del GP".

Il lussemburghese Krack, 51 anni, continua sulla homepage di Aston Martin: "La sua esperienza è inestimabile, la dedizione apparentemente senza limiti. Ci sono piloti che vengono in pista, fanno il loro lavoro e poi spariscono. Con Alonso è completamente diverso. C'è sempre un'altra domanda, un nuovo messaggio WhatsApp, la sua mente è costantemente sveglia. E Alonso porta tutti con sé. Non vedo l'ora di vedere cosa sarà capace di fare con noi nel 2024".

"Le prime sei gare sono state straordinarie. Ma abbiamo sempre saputo che non poteva andare avanti così per sempre, che ci sarebbero stati di nuovo momenti difficili. Abbiamo cercato di rimanere con i piedi per terra e di tenere sotto controllo le aspettative".



"Alcune delle squadre più forti non hanno avuto una buona prima parte del Campionato del Mondo, e ci siamo resi conto che prima o poi si sarebbero riprese. Abbiamo avuto un crollo a metà stagione. È stato ancora più evidente perché avevamo ottenuto ottimi risultati nel primo terzo della stagione".



"Ma non sono solo i podi a rimanere impressi nella mia mente. In Messico, ad esempio, abbiamo disputato una gara molto difficile e sono rimasto profondamente colpito da quanto siano stati costruttivi ed edificanti i commenti dei piloti".



"Sarebbe stato facile e comprensibile se avessero criticato la nostra vettura sui media. Ma non l'hanno fatto. Non hanno puntato il dito contro gli altri, ma hanno cercato di andare a fondo delle difficoltà per fare meglio la prossima volta". Pochi giorni dopo, Fernando ha lottato con Pérez per ottenere un meraviglioso terzo posto in Brasile".