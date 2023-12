Mike Krack (Aston Martin): O que faz Fernando Alonso vibrar

A surpresa da primavera de 2023 da Fórmula 1 não foi Max Verstappen, mas Fernando Alonso: o espanhol teve um desempenho de cortar a respiração, terminando no pódio cinco vezes nas primeiras seis corridas e terminando em quarto lugar no campeonato do mundo - a sua melhor posição final na Fórmula 1 desde 2013!

Mike Krack, Diretor da Equipa Aston Martin: "O que o Fernando trouxe para nós é extraordinário. Ele impulsiona toda a gente aqui e incute nos seus empregados um profundo desejo de melhorar constantemente. A sua ambição não tem limites e o seu objetivo é lutarmos por um lugar no pódio em todos os fins-de-semana de GP."

O luxemburguês Krack, de 51 anos, continua na página inicial da Aston Martin: "A sua experiência é inestimável, a dedicação parece não ter limites. Há pilotos que vão para a pista, fazem o seu trabalho e depois desaparecem. Com o Alonso é completamente diferente. Há sempre outra pergunta, uma nova mensagem de WhatsApp, a sua mente está constantemente alerta. E Alonso leva toda a gente com ele. Mal posso esperar para ver o que ele será capaz de fazer connosco em 2024".

"As primeiras seis corridas foram fantásticas. Mas sempre soubemos que não podia continuar assim para sempre, que haveria novamente momentos difíceis. Tentámos manter os pés bem assentes na terra e controlar as expectativas."



"Algumas das equipas de topo não tiveram uma boa primeira parte do Campeonato do Mundo e percebemos que, mais cedo ou mais tarde, iriam recuperar. Tivemos uma quebra a meio da época. Foi ainda mais notório porque tínhamos conseguido resultados tão bons no primeiro terço da época."



"Mas não são apenas os resultados no pódio que me ficam na memória. No México, por exemplo, tivemos uma corrida muito difícil e fiquei profundamente impressionado com os comentários construtivos e animadores dos pilotos."



"Teria sido fácil e compreensível se tivessem criticado o nosso carro nos media. Mas não o fizeram. Não apontaram o dedo aos outros, tentaram ir ao fundo das dificuldades para fazer melhor da próxima vez. Poucos dias depois, o Fernando lutou com o Pérez para conseguir um excelente terceiro lugar no Brasil".