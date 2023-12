Christian Horner: Cómo está cambiando Max Verstappen

Max Verstappen tenía 17 años y tres días cuando participó en los entrenamientos libres del GP de Japón en 2014 e hizo su debut en un GP con 17 años en Melbourne en 2015. Menos de 14 meses después, Toro Rosso lo fichó para Red Bull Racing, y Max se lo agradeció ganando su primera carrera con Red Bull Racing.

Ocho años después, Max es tricampeón de Fórmula 1 y ha ganado 54 carreras del campeonato del mundo, solo Lewis Hamilton (103 victorias) y Michael Schumacher (91) tienen más éxito.

El jefe del equipo Red Bull Racing, Christian Horner, afirma en un análisis de la temporada de nuestros compañeros de Sky: "Max Verstappen me inspira de muchas maneras. Pero lo que más me impresiona es que su carácter no ha cambiado."

"Ciertamente, ha madurado, ya no es un adolescente sino un hombre. Pero su talento natural, su entusiasmo, su determinación, su fenomenal control del vehículo, su valentía, todo eso no ha cambiado. El éxito y la fama no se le han subido a la cabeza, sigue siendo el mismo".

"Su equipo se desgarraría por él. También porque Max no se deja doblegar. Siempre dice lo que piensa. No quiere que le encasillen. Él es quien es. Y por eso le tengo un gran respeto. Además de todas las cualidades que he mencionado, está adquiriendo cada vez más experiencia. Y lo está haciendo muy bien".



Fernando Alonso demostró en 2023 lo competitivo que puede ser un piloto de 42 años en la Fórmula 1, pero Christian Horner afirma: "Dudo mucho que le veamos tanto tiempo en la categoría reina. Sabe exactamente lo que quiere. E incluso para él, a la edad de 26 años, el programa del campeonato del mundo es extremadamente intenso. En última instancia, permanecerá en la Fórmula 1 mientras tenga la pasión necesaria para ello".