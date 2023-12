Christian Horner : comment Max Verstappen change

En 2014, à 17 ans et trois jours, Max Verstappen a participé aux essais libres du GP du Japon et, à 17 ans, il a fait ses débuts en GP à Melbourne en 2015. Moins de 14 mois plus tard, il a été transféré de Toro Rosso à Red Bull Racing, Max l'a remercié en remportant la première course avec Red Bull Racing.

Huit ans plus tard, Max est triple champion de Formule 1 et a remporté 54 courses de championnat du monde, seuls Lewis Hamilton (103 victoires) et Michael Schumacher (91) ont plus de succès.

Le directeur de l'équipe Red Bull Racing, Christian Horner, déclare dans une rétrospective de la saison de nos collègues de Sky : "Max Verstappen m'enthousiasme à bien des égards. Mais ce qui m'impressionne le plus, c'est que son caractère n'a pas changé".

"Certes, il a gagné en maturité, ce n'est plus un adolescent, mais un homme. Mais son talent naturel, son enthousiasme, sa détermination, sa maîtrise phénoménale du véhicule, sa bravoure, tout cela n'a pas changé. Le succès et la gloire ne lui sont pas montés à la tête, il est toujours le même".

"Son équipe se déchirerait pour lui. C'est aussi parce que Max ne se laisse pas courber. Il dit toujours ce qu'il pense. Il ne veut pas se laisser enfermer dans des cases. Il est comme il est. Et c'est pour cela que j'ai beaucoup de respect pour lui. À toutes les qualités que j'ai citées s'ajoute de plus en plus d'expérience. Et il la met parfaitement en pratique".



Fernando Alonso a montré en 2023 à quel point un homme de 42 ans peut être compétitif en Formule 1, mais Christian Horner déclare : "Je doute fort que nous le voyions aussi longtemps dans la catégorie reine. Il sait exactement ce qu'il veut. Et même pour lui, à 26 ans, le programme du championnat du monde est extrêmement intense. En fin de compte, il restera en Formule 1 aussi longtemps qu'il y mettra la passion nécessaire".