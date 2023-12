Christian Horner: come sta cambiando Max Verstappen

Max Verstappen aveva 17 anni e tre giorni quando ha partecipato alle prove libere del GP del Giappone nel 2014 e ha debuttato come diciassettenne a Melbourne nel 2015. Meno di 14 mesi dopo, è stato ingaggiato dalla Toro Rosso per la Red Bull Racing, che Max ha ringraziato vincendo la sua prima gara con la Red Bull Racing.

Otto anni dopo, Max è tre volte campione di Formula 1 e ha vinto 54 gare del campionato mondiale: solo Lewis Hamilton (103 vittorie) e Michael Schumacher (91) hanno ottenuto più successi.

Il boss del team Red Bull Racing, Christian Horner, ha dichiarato in un'analisi della stagione fatta dai nostri colleghi di Sky: "Max Verstappen mi ispira in molti modi. Ma ciò che mi colpisce particolarmente è che il suo carattere non è cambiato".

"Certo, è maturato, non è più un adolescente ma un uomo. Ma il suo talento naturale, il suo entusiasmo, la sua determinazione, il suo fenomenale controllo del veicolo, il suo coraggio, tutto questo è rimasto immutato. Il successo e la fama non gli hanno dato alla testa, è sempre lo stesso".

"La sua squadra si farebbe in quattro per lui. Anche perché Max non si lascia piegare. Dice sempre quello che pensa. Non vuole essere etichettato. Lui è quello che è. E per questo lo rispetto molto. Oltre a tutte le qualità che ho menzionato, sta acquisendo sempre più esperienza. E sta facendo un ottimo lavoro".



Fernando Alonso ha dimostrato nel 2023 quanto possa essere competitivo un 42enne in Formula 1, ma Christian Horner afferma: "Dubito fortemente che lo vedremo nella classe regina per così tanto tempo. Sa esattamente cosa vuole. E anche per lui, a 26 anni, il programma del campionato mondiale è estremamente intenso. In definitiva, rimarrà in Formula 1 finché avrà la passione necessaria".